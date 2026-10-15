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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv 12 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje otmice i ubistva Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića na teritoriji Grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine. Stoković je, podseća se, otet 14. oktobra prošle godine, a potom ubijen.

Ubijeni Živko Bakić Foto: Petar Aleksić, Društvene Mreže

- Naredba je doneta protiv: Mateje Ivaniša, Rajka Đevića, Aleksandra Sančanina, Andrije Stankovića, Petra Milivojevića, Srđana Dovijanića iz Beograda i Nemanje Živkovića iz Požarevca. Naredbom su obuhvaćeni i Aleksandar Nikolić, koji se već nalazi u

pritvoru u Beogradu, Miloš Simić, koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, Andreja Blagojev, koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, Dušan Trkulja, koji se nalazi u pritvoru u Belgiji, kao i Slavko Pejić, koji se nalazi u besktvu - saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičenima se, kako se dodaje, stavlja na teret da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Milan Stoković Foto: Printscren, Mup

- Osumnjičeni, njih sedmorica, koji su juče saslušani iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem, dok je osmi saslušani osumnjičeni Aleksandar Nikolić, koji je doveden iz pritvora priznao izvršenje krivičnih dela i učestvovao u radnjama prepoznavanja ostalih osumnjičenih - dodaje se u saopštenju.