Slušaj vest

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv 12 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje otmice i ubistva Milana Stokovića na području Požarevca i Živka Bakića na teritoriji Grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine. Stoković je, podseća se, otet 14. oktobra prošle godine, a potom ubijen.

Živko Bakić Kokain ubistvo
Ubijeni Živko Bakić Foto: Petar Aleksić, Društvene Mreže

- Naredba je doneta protiv: Mateje Ivaniša, Rajka Đevića, Aleksandra Sančanina, Andrije Stankovića, Petra Milivojevića, Srđana Dovijanića iz Beograda i Nemanje Živkovića iz Požarevca. Naredbom su obuhvaćeni i Aleksandar Nikolić, koji se već nalazi u
pritvoru u Beogradu, Miloš Simić, koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, Andreja Blagojev, koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, Dušan Trkulja, koji se nalazi u pritvoru u Belgiji, kao i Slavko Pejić, koji se nalazi u besktvu - saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičenima se, kako se dodaje, stavlja na teret da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

požarevac 2 copy.jpg
Milan Stoković Foto: Printscren, Mup

- Osumnjičeni, njih sedmorica, koji su juče saslušani iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem, dok je osmi saslušani osumnjičeni Aleksandar Nikolić, koji je doveden iz pritvora priznao izvršenje krivičnih dela i učestvovao u radnjama prepoznavanja ostalih osumnjičenih - dodaje se u saopštenju.

Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za
organizovani kriminal da se u odnosu na sva lica odredi pritvor i da se u odnosu na ostale osumnjičene koji su u bekstvu ili nisu dostupni organima gonjenja raspiše međunarodna poternica.

Ne propustiteHronikaOTKRIVAMO POZADINU LIKVIDACIJA U BEOGRADU: Zemunca oteli da bi namamili odbeglog "škaljarca", upleten i navijač Tadija Pantić - SADA SU SVA TROJICA MRTVA
Filip Ivanović Tadija Pantić Milan Stoković
Hronika"ČETVORKA DANAS, UBILI SMO SVE KLJUČNE LJUDE" 14. oktobar je najkrvaviji datum u podzemlju - evo ko je sve likvidiran tog datuma!
belivuk.jpg
HronikaKURIR OTKRIVA! VRAČARCI IMALI KUĆU STRAVE U NASELJU KOD BEOGRADA: U luksuznoj vili mučili Zemunca, pa telo zakopavali i otkopavali, na kraju ga spalili
požarevac 2 copy.jpg
HronikaOVAKO SU UHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA DVE LIKVIDACIJE: Desetine specijalaca upalo u stanove, pripadnicima zloglasnog klana lisice stavljene na spavanju (VIDEO)
hapšenje sedam osumnjičenih Beograd.jpg