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Prema nezvaničnim informacijama, Marija je pre šest godina preminula u stanu svog tadašnjeg partnera, koji je potom iz straha njeno telo umotao u ćebe i zakopao. Njemu se ubrzo nakon toga gubi svaki trag, a priča o njenoj sudbini ostala je tajna koju je godinama čuvalo više ljudi.

Obrt u slučaju dogodio se kada je osoba koja je znala istinu to poverila prijatelju pred svoju smrt. Tajna se prenosila dalje, da bi na kraju treće lice, takođe pred smrt, počelo da šalje anonimna pisma sa preciznim lokacijama porodici Kepić. Zatečeni teren, na kom su pronađeni ostaci, bio je izuzetno specifičan jer je počinitelj morao da prođe kroz gradsko groblje kako bi stigao do skrovitog mesta.

Marija Kepić Pećina Risovača Foto: Facebook, Kurir

Komentarišući specifičnost uviđaja i pronalaska tela posle toliko godina, sudski veštak Ljubiša Božić istakao je za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji da zatečeno stanje daje izuzetno važne odgovore.

- Mesto i situacija u kojoj je telo pronađeno govore mnogo o samom događaju. Zbog toga je ovaj rad znatno zahtevniji od klasičnog uviđaja nekog drugog zločina, ali i to je sastavni deo našeg posla - istakao je Božić.

03:28 Oglasio se sudski veštak o slučaju Marije Kepić: Pisma će biti analizirana, ovo nije klasičan slučaj Izvor: Kurir televizija

Pored forenzičke potvrde identiteta nastradale devojke, ključni predmet dalje istrage biće upravo anonimna pisma koja su dovela do pronalaska tela, kako bi se utvrdilo ko ih je pisao i pod kojim okolnostima.

- Pisma će sigurno biti analizirana, i to od strane stručnjaka koji se bave poređenjem rukopisa, kao i analizom papira i olovke koji su korišćeni. Iz toga bi potencijalno i psiholog mogao da proceni strukturu ličnosti osobe koja je to pisala, tako da to uopšte nije beznačajno. Iako je to bio prvi korak koji je doveo do pronalaska tela, u ovoj fazi istrage sve će, naravno, biti pod znakom pitanja i predmet proveravanja.

U aranđelovačkom naselju Kolonija, gde je Marija odrasla, komšije i dalje ne žele javno da govore o ovoj tragediji i problemima sa kojima se devojka eventualno suočavala. Njenim pronalaskom stavljena je tačka na šestogodišnju neizvesnost porodice Kepić. Marija je sahranjena u septembru na obližnjem groblju, ali konačni pravni i policijski rasplet ovog slučaja još uvek se ne nazire.

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Kurir.rs

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