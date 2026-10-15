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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je S.I. (52) zbog sumnje da je na adresi prebivališta na teritoriji Zemuna 13. oktobra neovlašćeno držao veću količinu oružja i to ukupno 12 vrsta različitog oružja, kao i veću količinu municije, ukupno 223 komada metaka različitog kalibra.

Osumnjičeni se, kako je saopšteno iz tužilaštva, na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjienom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - dodaje se.

Oružje pronađeno kod osumnjičenog Foto: MUP RS

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoji osnovana sumnja da je S.I. na adresi prebivališta neovlašćeno, bez dozvole nadležnog organa držao revolver marke smith&weson, jedan automatski pištolj nepoznate marke bez pripadajućeg okvira i municije, jedan pištolj marke auto m. pistole mod 110 hal, jedan revolver nepoznate marke, jedan pištolj marke mauser- werke bez pripadajućeg okvira, jedan pištolj sa pripadajućim okvirom marke browning, jedan pištolj marke union, kao i jedan samostrel marke jaguar, jedan vazdušni pištolj marke diana, dve drvene kubure i jedan signalni pištolj.