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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, odredio je pritvor do 30 dana pripadnicima kriminalne grupe koji se sumnjiče da su učestvovali u otmici i ubistvu Milana Stokovića u oktobru prošle godine, kao i ubistvu Živka Bakića u januaru ove godine.

- Sudija za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu doneo je rešenje kojim je prema okrivljenima Mateji Ivanišu, Rajku Đeviću, Aleksandru Sančaninu, Andriji Stankoviću, Petru Milivojeviću, Srđanu Dovijaniću  i Nemanji Živkoviću određen pritvor koji po tom rešenju može trajati najduže 30 dana. Pritvor je određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva kao i usled postojanja osobitin okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi u kratkom vremenu mogli da ponove krivično delo - kaže izvor Kurira. 

Uhapšeni osumnjičeni za dve likividacije Foto: MUP RS

Podsetimo, kako je saopšteno iz tužilaštva, naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeni su i Aleksandar Nikolić, koji je ranije uhapšen i već se nalazi u pritvoru, kao i Miloš Simić, Andrej Blagojev i Dušan Trkulja koji su iza rešetaka u inostranstvu, kao i Slavko Pejić koji se nalazi u bekstvu. 

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da se okrivljenima stavlja na teret da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičeni, njih sedmorica, koji su juče saslušani iskoristili su svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem, dok je osmi saslušani osumnjičeni Aleksandar Nikolić, koji je doveden iz pritvora priznao izvršenje krivičnih dela i učestvovao u radnjama prepoznavanja ostalih osumnjičenih - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

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