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Švajcarska policija je u sredu uveče pretresla lokal "Neugasshof" u Cirihu, poznat po okupljanju ljudi iz kriminalnog miljea. U akciji je uhapšeno 15 osoba, među kojima ima i državljana Srbije, a zaplenjeni su kokain, proizvodi od kanabisa, veća količina novca, vatreno oružje i municija.

Policija Ciriha intervenisala je u sredu uveče u lokalu "Neugasshof", koji se nalazi u petom gradskom okrugu. Stanovnici okolnih zgrada posmatrali su akciju i naveli da je više osoba privedeno.

Iako ovo nije prvi put da se ispred ovog lokala okuplja veliki broj policajaca u punoj opremi, kao i više policijskih vozila, obim intervencije ponovo je iznenadio stanovnike tog dela grada.

Jedna od stanarki obratila se švajcarskom listu Blick još tokom večeri, navodeći da su hapšenja već bila u toku.

"Nekoliko osoba je već uhapšeno, a policija je i dalje u zgradi", izjavila je oko 22.30 časova.

Na video-snimcima vidi se kako policajci izvode osobe iz objekta i uvode ih u pripremljena službena vozila. Na pojedinim snimcima pripadnici policije nose plastične kese i kofere.

Policija uhapsila 15 ljudi u ciriškom podzemnom baru Nojgashof Foto: Printscreen/Blick.ch

Policija uhapsila 15 ljudi u ciriškom podzemnom baru Nojgashof Foto: Printscreen/Blick.ch

Prema svedočenju čitateljke lista Blick, policijska vozila su se smenjivala tokom večeri. Kako je navela, pojedina vozila odvozila su privedene osobe, nakon čega su stizala nova.

"Odvedu jednu osobu, odvezu je, pa se vrate", opisala je ona tok intervencije.

Stanarka je primetila i da policija detaljno pretražuje objekat.

"Čak su podizali i podove", rekla je za Blick.

Detalji hapšenja

Kako je u četvrtak saopštilo Tužilaštvo kantona Cirih, gradska policija sprovela je akciju po nalogu tužilaštva. Pretres je izvršen zbog sumnje na trgovinu narkoticima u većem obimu.

"je ukupno 15 osoba — 12 muškaraca i tri žene, starosti od 25 do 71 godine. Među njima su državljani Švajcarske, Srbije, Mađarske, Hrvatske i Italije.

Policija uhapsila 15 ljudi u ciriškom podzemnom baru Nojgashof Foto: Printscreen/Blick.ch

Policija uhapsila 15 ljudi u ciriškom podzemnom baru Nojgashof Foto: Printscreen/Blick.ch

Jedna od privedenih osoba puštena je na slobodu nakon saslušanja, dok se preostalih 14 i dalje nalazi u policijskom pritvoru, navelo je tužilaštvo.

Zaplenjeni kokain, kanabis, novac i oružje

Tokom pretresa policija je pronašla i zaplenila različite vrste narkotika, novac i oružje.

"Zaplenjeno je nekoliko stotina grama kokaina, nekoliko kilograma proizvoda od kanabisa, veća količina gotovine, kratko vatreno oružje sa municijom, kao i elektronski dokazi“, preciziralo je tužilaštvo.

Lokal Neugasshof već godinama privlači pažnju javnosti zbog policijskih intervencija. Poslednji put policija je upala u objekat u junu prošle godine, kada je akcija zabeležena nadzornim kamerama.

I tada su policajci zaplenili narkotike, oružje i gotov novac.