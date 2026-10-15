Lisice stavljene na ruke osumnjičenima D.B. (26) i D.B. (24)
Hronika
U NOVOM SADU UHAPŠENA NARKO-BRAĆA: Duže vreme prodavali narkotike, pogledajte kako su privedeni (video)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Novom Sadu, uhapsili su braću D. B. (26) i D. B. (24) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako se sumnja, braća su se duže vreme bavila prodajom narkotika, a intenzivan operativni rad pripadnika Policijske uprave u Novom Sadu rezultirao je još jednom značajnom akcijom u borbi protiv ulične prodaje droge.
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