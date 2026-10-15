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Pripadnik kriminalne grupe, koja prema sumnjama policije i tužilaštva za organizovani kriminal stoji iza otmice i likvidacija Milana Stokovića u oktobru prošle godine i Živka Bakića u januaru ove godne, bio je i Miloš Simić, koji je prošle godine uhapšen u Skoplju dok je pripremao novo ubistvo. 

Naredbom za sprovođenje istrage, kako je saopšteno iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal obuhvaćeni su Beograđani Mateja Ivaniš, Rajko Đević, Aleksandar Sančanin, Andrija Stanković, Petar Milivojević, Srđan Dovljanić, kao i Nemanja Živković iz Požarevca, kao i Miloš Simić koji se nalazi u zatvoru u Severnoj Makedoniji, Andreja Blagojev, koji se nalazi u pritvoru u Grčkoj, Dušan Trkulja, koji se nalazi u pritvoru u Belgiji, kao i Slavko Pejić, koji se nalazi u besktvu.

Milos Simić vračarski klan
Oružje zaplenjeno kod Simića Foto: Mup

Simić je, kako je Kurir pisao, uhapšen sredinom maja u zajedničkoj akciji policijskih službi Srbije i Severne Makedonije, u Skoplju, zbog sumnje da je kao pripadnik organizovane kriminalne grupe planirao izvršenje teškog krivičnog dela, odnosno ubistva. 

Tokom pretresa stana i prostorija u kojima je boravio, policija je pronašla falsifikovanu ličnu kartu, crnu taktičku uniformu, vojni nož, manju količinu marihuane, kao i pištolj marke „CZ“ sa municijom.

- Prema sumnjama istražnih organa, on je ilegalno prešao granicu i u Severnoj Makedoniji boravio sa namerom da izvrši teško krivično delo, najverovatnije ubistvo, po nalogu kriminalne grupe čiji je član - saopšteno je tada. 

Andrej Blagojev Dušan Trkulja
Andrej Blagojev Dušan Trkulja Foto: Ustupljena fotografija, Kurir

Inače, Blagojev koji je pre desetak dana uhapšen u Solunu, prema navodima grčke policije, takođe je u toj zemlji spremao ubistvo pripadnika suprotstavljene kriminalne grupe, ali je hapšenjem osujećen u tome. U trenutku kada su mu grčki specijalci stavili lisice na ruke u jednom kafiću, za njim je bila raspisana poternica Srbije zbog razbojništva. 

Inače, na saslušanju kod sudije, prema pisanju grčih medija, Blagojev se saglasio da bude izručen Srbiji. Javnosti u Srbiji, on je poznat i kao bivši dečko Đine Džinović, ćerke poznatog pevača Harisa i Meline.

Treći pripadnik kriminalne grupe protiv koje je istraga pokrenuta zbog ubistava Stokića i Bakića, visokopozicionirani pripadnik vračaraskog klana Dušan Trkulja, uhapšen je u Belgiji, dok je navodno planirao i organizovao izvršenje ubistava u Zapadnoj Evropi.

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