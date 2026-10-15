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Ukupno 10,5 miliona krijumčarenih cigareta, skrivenih u kontejneru na terminalu u Pireju, otkrile su i zaplenile grčke carinske službe, a zbog ovog slučaja uhapšen je 33-godišnji državljanin Srbije.

Kako navodi grčki portal "CNN Greece", nakon lokalne analize rizika kontejnera mobilnim rendgenskim uređajem (X-RAY), utvrđeno je da postoji neslaganje između prijavljenog tereta i onoga što je pokazao snimak.

Potom je usledio fizički pregled i otvaranje kontejnera. Iza prvih redova legalnog tereta, koji se sastojao od izolacionih materijala i služio za prikrivanje, pronađeno je 1.050 kartonskih kutija sa ukupno 10.500.000 krijumčarenih cigareta određene robne marke.

Cigarete su bile utovarene na prikolicu koju je vukao kamion, a kojim je upravljao uhapšeni 33-godišnji državljanin Srbije.

Prema pratećoj dokumentaciji, kontejner je navodno utovaren 8. avgusta 2026. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a krajnje odredište bila je Srbija. U Slobodnu zonu luke Pirej stigao je 6. oktobra 2026. godine, kada je iskrcan sa broda koji plovi pod zastavom Singapura.