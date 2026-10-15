KAMIONDŽIJA IZ SRBIJE "PAO" U PIREJU! Pokušao da prokrijumčari 10,5 miliona cigareta iz Emirata u Srbiju: Uhvatili ga na rendgenu, MILIONSKA ŠTETA
- Grčke carinske službe zaplenile su 10,5 miliona krijumčarenih cigareta u kontejneru na terminalu u Pireju.
- Zbog slučaja je uhapšen 33-godišnji državljanin Srbije, koji je upravljao kamionom sa prikolicom.
- Cigarete su bile sakrivene iza legalnog tereta, a izbegnute dažbine i porezi procenjeni su na 2,15 miliona evra.
Ukupno 10,5 miliona krijumčarenih cigareta, skrivenih u kontejneru na terminalu u Pireju, otkrile su i zaplenile grčke carinske službe, a zbog ovog slučaja uhapšen je 33-godišnji državljanin Srbije.
Kako navodi grčki portal "CNN Greece", nakon lokalne analize rizika kontejnera mobilnim rendgenskim uređajem (X-RAY), utvrđeno je da postoji neslaganje između prijavljenog tereta i onoga što je pokazao snimak.
Potom je usledio fizički pregled i otvaranje kontejnera. Iza prvih redova legalnog tereta, koji se sastojao od izolacionih materijala i služio za prikrivanje, pronađeno je 1.050 kartonskih kutija sa ukupno 10.500.000 krijumčarenih cigareta određene robne marke.
Cigarete su bile utovarene na prikolicu koju je vukao kamion, a kojim je upravljao uhapšeni 33-godišnji državljanin Srbije.
Prema pratećoj dokumentaciji, kontejner je navodno utovaren 8. avgusta 2026. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a krajnje odredište bila je Srbija. U Slobodnu zonu luke Pirej stigao je 6. oktobra 2026. godine, kada je iskrcan sa broda koji plovi pod zastavom Singapura.
Iznos izbegnutih carinskih dažbina i poreza procenjen je na 2.148.862,99 evra.
Kurir.rs/CNN Greece