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Tokom obimnih pretresa policija je zaplenila drogu, oružje, municiju, kriptovane telefone, motorna vozila, kao i oko 40.000 evra i 700.000 dinara. Osumnjičenima se stavlja na teret nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprava, a akcija je i dalje u toku.

Pripadnici ove grupe sumnjiče se za učešće u likvidacijama Milana Stokovića iz Zemuna u oktobru prošle godine i Živka Bakića, nekadašnjeg vođe "Balkanskog kartela", u januaru ove godine. Prema nezvaničnim saznanjima, klan je u podnožju Avale koristio luksuznu vilu kao "tajni štek" i kuću strave za mučenje žrtava, po ugledu na kriminalnu grupu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

O ovim hapšenjima i novim detaljima iz istrage u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su novinarka Jelena Spasić i penzionisani pripadnik MUP-a Miloje Ćirović Ćira.

Veza sa Kavačkim klanom i nove indicije u istrazi

Novinarka Jelena Spasić istakla je da se uhapšeni u ovoj najobimnijoj akciji direktno dovode u vezu sa takozvanim "Vračarcima", koji funkcioniše kao beogradska ispostava kavčana.

- U ovoj najobimnijoj akciji, sprovedenoj u protekla dva dana, uhapšeni se sumnjiče za učešće u dve likvidacije - Milana Stokovića iz Zemuna i Živka Bakića, kome se sudilo kao jednom od vođa Balkanskog kartela. Očekuje se da osumnjičeni već danas budu privedeni u nadležno tužilaštvo na saslušanje.

Jelena Spasić, novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

Ona je dodala da nova operativna saznanja pružaju olakšanje za nastavak istrage jer ukazuju na to da bi ona mogla biti dodatno proširena.

- Postoje indicije da se Milan Stoković povezuje sa još dva ubistva koja su se u istom periodu dogodila u Beogradu. Jedno od njih je ubistvo crnogorskog državljanina Filipa Ivanovića iz oktobra prošle godine, sa kojim je Stoković bio u bliskim odnosima. Poslednje informacije ukazuju na to da je Stoković zapravo bio otet kako bi se preko njega došlo do logistike i špijunaže vezane za ubijenog Ivanovića.

Ko su bili Stoković i Bakić?

Govoreći o profilima ubijenih, Spasić je otkrila da Milan Stoković nije bio poznat široj javnosti, ali da prikupljene informacije jasno ukazuju na njegove veze sa osobama iz kriminalnog miljea.

- Među njima je i Ivanović, koji je u vreme svog bekstva, a potom i u trenutku kada je ubijen, važio za visoko pozicioniranog pripadnika 'škaljarskog klana'. Sa druge strane, prema nezvaničnim saznanjima, članovi Stokovićeve porodice su prilikom prijave njegovog nestanka naveli da se intenzivno družio i sa Tadijom Pantićem - osobom koja je takođe ubijena u oktobru prošle godine i koja je u više navrata bila meta napada - istakla je Spasić.

06:54 Jelena Spasić: Postoje indicije da se Milan Stoković povezuje sa još dva ubistva u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Kada je reč o drugoj žrtvi, Živku Bakiću, javnost je za njega saznala tek nakon likvidacije, iako je njegova biografija bila burna.

- Reč je o čoveku koji je u mladosti smatran perspektivnim fudbalerom, ali je kasnije skrenuo na drugu stranu zakona. Bio je uhapšen i sudilo mu se pod optužbom za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, pri čemu je važio za jednog od vođa 'Balkanskog kartela'. U trenutku kada je na njega izvršen atentat, Bakić se nalazio u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom, odnosno nanogicom - poručila je Spasić i dodala:

- Moram da istaknem da je izuzetno zanimljivo pratiti sudske postupke iz ugla publike, bez obzira na to koliko dugo traju. Svaki put kada odem u sudnicu, nemoguće je predvideti šta vas tamo čeka, jer uvek postoji mogućnost da se upravo na ročištu iznesu potpuno nove i neočekivane informacije.

Dugotrajan rad službi i borba u senci

Odgovarajući na pitanje da li grupa deluje direktno po nalozima odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, penzionisani pripadnik MUP-a Miloje Ćirović Ćira upozorava da je za konačne ocene još rano, ali da sve ukazuje na nastavak rata kriminalnih grupa.

- U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću iznositi definitivne zaključke, naročito zbog toga što se u poslednje vreme otkrivaju nove kriminalne organizacije. Istraga će na kraju rasvetliti sve detalje, ali dosadašnji podaci jasno ukazuju na to da je reč o međusobnim obračunima. Službe bezbednosti neprekidno rade na otkrivanju i suzbijanju najtežih krivičnih dela. Lice koja su privedena trenutno imaju status osumnjičenih, a iza ovih hapšenja stoji dugotrajan i mukotrpan rad operativaca na praćenju, prisluškivanju i prikupljanju dokaza. Verujem da ćemo tokom dalje istrage imati mnogo više informacija - poručio je Ćira.

Foto: Kurir Televizija

On je naglasio da iza ove opsežne akcije stoji višemesečni operativni rad na terenu.

- Sada ne možemo pouzdano znati koliko su oni visoko bili pozicionirani u hijerarhiji i iz kojih razloga. U kriminalnim organizacijama postoje izuzetno važne i osetljive uloge koje se ne poveravaju bilo kome, a cilj onih koji ih obavljaju jeste da što duže ostanu van dometa javnosti. Takva lica ne moraju biti medijski eksponirana, ali svi oni imaju policijski dosije i ranije su odgovarali za određena krivična dela - poručio je Ćira.

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Kurir.rs

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