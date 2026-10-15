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Danas oko 16 sati u Hercegovačkoj ulici u Beogradu pronađeno je telo za sada nepoznate osobe.

Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u tunelu za smeće.

Na licu mesta je veliki broj policije, kao i vatrogasci.

Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti, prenosi Blic.

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