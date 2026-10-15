Hronika
PRONAĐENO TELO U TUNELU ZA SMEĆE: Policija na terenu u Beogradu
- U Hercegovačkoj ulici u Beogradu danas oko 16 sati pronađeno je telo za sada nepoznate osobe.
- Telo je, prema prvim informacijama, nađeno u tunelu za smeće, a na licu mesta su policija i vatrogasci.
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Prema prvim informacijama, telo je pronađeno u tunelu za smeće.
Na licu mesta je veliki broj policije, kao i vatrogasci.
Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti, prenosi Blic.
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