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Suđenje Miletu D. (43) poznatijem kao Bokser iz Odžaka i Zoranu K. (28) iz okoline Sombora, optuženima za ubistvo taksiste Aleksandra Stankovića (55) iz Odžaka, koji je 28. decembra prošle godine pronađen mrtav na jednom salašu u okolini Vrbasa, odloženo je danas u Višem sudu u Somboru.

Branilac okrivljenog Zorana K. advokat Ivan Gvozdenac je kratko potvrdio za Kurir, da je pripremno ročište odloženo, ali nije želeo da iznosi detalje, jer je "ono zatvoreno za javnost".

Međutim, kako Kurir nezvanično saznaje, odbrana je danas zatražila izuzeće predsednik sudskog veća i predsednik suda zbog, kako su naveli, sumnje u njihovu pristrasnost.

Ubijeni Aleksandar Stanković Foto: MUP Srbije, Privatna arhiva

- Odbrana je danas tražila izuzeće navodeći kao razlog da sumnja u pristrasnost predsednika sudskog veća, jer je, kako su naveli, dva puta učestvovao u donošenju odluke o produženju pritvora za okrivljene, kao i u odbijanju žalbe. Izuzeće predsednika suda zatraženo je jer je on odlučivao u potvrđivanju optužnice - otkriva izvor Kurira i dodaje da se advokat Gvozdenac, iznoseći ove zahteve pozvao na ranije odluke Vrhovnog suda.

Podsetimo, optuženi se sumnjiče da su pokojnog Aleksandra Stankovića pozvala da ih kao taksista, uz naknadu, preveze iz jednog mesta u drugo, a da su ga potom napali i ubili kako bi ga opljačkali. T

- Kako se sumnja, čim su krenuli Mile D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene sa glavnog puta kod jednog salaša. Gumom iz automobila, kako se sumnja, vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra Stankovića. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - ispričao je posle zločina izvor Kurira iz istrage i dodao da su istražitelji na mestu zločina zatekli jeziv prizor, kao i da je lice pokojnog od udaraca koje je zadobio bilo potpuno krvavo i neprepoznatljivo.

Nakon zločina, kako se sumnja, osumnjičeni su prodali Stankovićev automobil, sat i nakit. Policija je, međutim, pronašla predmete za koje se sumnja da su pripadali ubijenom taksisti.

Mile D. i Zoran. K. nalaze se u pritvoru, koji im je poslednji put produžen rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru od 15. septembra 2026. godine.