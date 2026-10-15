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RADNIK PRVO VIDEO RUKU, PA OSTATAK TELA U TUNELU ZA SMEĆE? Jezivi detalji o slučaju tela nađenog u centru Beograda: Sumnja se da je reč o stranom državljaninu
- U Hercegovačkoj ulici pronađeno je telo za koje se nezvanično smatra da pripada stranom državljaninu, najverovatnije muškarcu.
- Telo je otkrio radnik nakon problema sa odvodom smeća, a u izvlačenju su učestvovali vatrogasci-spasioci i policija.
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Osoba čije je telo pronađeno danas u Hercegovačkoj ulici je najverovatnije strani državljanin, saznaje nezvanično Blic.
Prema našim nezvaničnim informacijama u pitanju je muškarac, a u izvlačenju tela iz tunela za smeće učestvovali su vatrogasci-spasioci
Kako prenose mediji, posle problema stanara sa odvodom smeća, pozvan je radnik, a upravo on je pronašao telo u tunelu.
Navodno je prvo primetio ljudsku ruku, a potom i ostatak tela koje je bilo zaglavljeno u tunelu.
Stanari su potom pozvali policiju.
Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo, a telo je poslato na obdukciju.
Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti.
Kurir.rs/Blic
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