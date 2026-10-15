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Osoba čije je telo pronađeno danas u Hercegovačkoj ulici je najverovatnije strani državljanin, saznaje nezvanično Blic.

Prema našim nezvaničnim informacijama u pitanju je muškarac, a u izvlačenju tela iz tunela za smeće učestvovali su vatrogasci-spasioci

Kako prenose mediji, posle problema stanara sa odvodom smeća, pozvan je radnik, a upravo on je pronašao telo u tunelu.

Navodno je prvo primetio ljudsku ruku, a potom i ostatak tela koje je bilo zaglavljeno u tunelu.

Stanari su potom pozvali policiju.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo, a telo je poslato na obdukciju.

Za sada nije poznato na koji način je osoba preminula, kao ni da li se radi o nasilnoj smrti.

Kurir.rs/Blic

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