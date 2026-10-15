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Državljanin Srbije poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć, 14. oktobra, u austrijskom mestu Ebenze.

Kako prenose medij, Srbin (29) je bio na mestu suvozača, dok je za volanom bio 21-godišnji vozač, koji je iznenada izgubio je kontrolu nad vozilom. Zaustavio se tek kada je u punoj brzini udario u dva drveta.

Mediji prenose da je do nesreće došlo oko 20:30 časova, te da su i vozač i suvozač bili nastanjeni u austrijskom okrugu Gmunden. Navodno, mladi vozač nije uspeo da savlada krivinu zbog čega je i izgubio kontrolu, a zatim udario u dva drveta.

Udes je bio koban za  saputnika. Srpski državljanin, koji je takođe živeo u okrugu Gmunden, zadobio je u nesreći izuzetno teške povrede da je preminuo na licu mesta. Mladi vozač je preživio sudar, ali je povređen.

Prema podacima Policijske uprave Gornje Austrije, vozač je zadobio povrede neutvrđene težine. Nakon nesreće je prevezen u Regionalnu bolnicu Bad Išl.

Kurir.rs/Nezavisne novine

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