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U velikoj policijskoj akciji usmerenoj protiv organizovane kriminalne grupe poznate kao "vračarci" uhapšeno je 19 osoba, a pretresi su izvršeni na više od 70 lokacija širom Srbije. Policija je zaplenila oružje, drogu, novac, kriptovane telefone i rokovnike sa evidencijama prodaje narkotika.

Najnovije detalje ove velike policijske akcije za emisiju "Redakcija" otkrio je Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji.

- Pre svega, moramo da znamo da istorija kriminala, kriminalnih grupa i pojedinaca jasno pokazuje da ne postoje krivična dela koja su izvršena na savršen način. Shodno tome, kriminalne grupe i pojedinci iza sebe ostavljaju određene tragove koji istražiteljima, odnosno operativcima policije, pomažu da usmere istragu u potrebnom pravcu. Ti tragovi kasnije mogu predstavljati i dokaze na osnovu kojih se donose osuđujuće presude. Uvek postoje određeni dokazi koji su rezultat njihovih grešaka i koji nam pomažu da identifikujemo izvršioce krivičnih dela, kako ona ne bi ostala nerasvetljena, već bila rešena na odgovarajući način. Ti tragovi često mogu biti skriveni u mobilnim telefonima i drugim elektronskim uređajima, a do njih se može doći forenzičkim pregledima. Tu su i drugi pisani tragovi, na različitim papirima, u notesima i slično, što se upravo dešavalo ovih dana i što je pomoglo operativcima da prikupe i pronađu određene dokaze - rekao je Ćirović.

Foto: Kurir Televizija

Kako policija razotkriva kriminalne mreže?

Na pitanje šta je ključno za razbijanje jedne ovakve kriminalne mreže, i na šta najviše treba obratiti pažnju, odgovorio je:

- Ključni su operativni rad na terenu, operativne informacije i sve druge dojave do kojih policija može da dođe. Tu je i infiltriranje saradnika u kriminalne mreže, što nije nimalo lako i čemu prethodi dugotrajan operativni rad. Ponovo ističem da operativni rad na terenu može da potraje mesecima, pa i duže od godinu dana, kako bi se kriminalna grupa pratila i razotkrila i kako bi se prikupile sve činjenice i pojedinosti koje kasnije mogu predstavljati pouzdane dokaze za hapšenje - za Kurir televiziju, zaključio je Ćirović.

02:09 "NE POSTOJI SAVRŠEN ZLOČIN" Ćirović za Kurir televiziju otkrio šta kriminalci najčešće ostavljaju za sobom - Ovi tragovi mogu da ih odaju Izvor: Kurir televizija

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