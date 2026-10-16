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Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici da se Stefanu Jankoviću, pravosnažno osuđenom pripadniku škaljarskog klana, trajno oduzme imovina za koju tužioci sumnjaju da je stečena kriminalnim aktivnostima. Na spisku su nekretnine u Baru, luksuzni automobil, skuter za vodu, ali i puške i više od 300 komada municije!

Prema zahtevu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), od Jankovića bi trebalo trajno oduzeti nekretnine ukupne površine od najmanje 635 kvadratnih metara, kao i vozila i oružje. Reč je o imovini koja se delom vodi na njegovo ime, dok se pojedine nekretnine i automobil formalno vode na druge osobe, za koje tužilaštvo tvrdi da su samo nominalni vlasnici.

Stanovi, kuća i BMW

U zahtevu SDT-a navodi se da je potrebno trajno oduzeti dva stambena prostora u naselju Dobra Voda, površine 45 i 50 kvadratnih metara, sa po tri sobe.

- Stambeni prostor sa tri sobe, površine 45 kvadrata, u naselju Dobra Voda, koji je u formalnom vlasništvu druge osobe, a stvarnom vlasništvu osuđenog - navodi se u zahtevu tužilaštva.

Na spisku imovine koju SDT traži da bude oduzeta nalazi se i automobil BMW X5, koji je, prema tvrdnjama tužilaca, takođe formalno registrovan na drugo lice, ali je u stvarnom vlasništvu Jankovića.

Tužilaštvo traži i oduzimanje zgrade sa dvorištem i livadom u naselju Mikulići, ukupne površine 540 kvadratnih metara, kao i skutera za vodu marke Seadoo sa prikolicom.

Više od 300 komada municije

Osim nekretnina i vozila, SDT zahteva da Jankoviću trajno bude oduzet i arsenal oružja.

- Tužilaštvo traži da se od tog begunca trajno oduzmu i tri puške, optika, pet okvira za puške i pištolje i više od 300 komada puščane i pištoljske municije, koji su u njegovoj svojini - navodi se u zahtevu.

O zahtevu za trajno oduzimanje imovine odlučivaće Viši sud u Podgorici.

Osuđen zbog Kapetanove grupe

Janković je pravosnažno osuđen na tri i po godine zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, odnosno pripadnosti grupi sada pokojnog Mila Radulovića, poznatog pod nadimkom Kapetan.

Prema navodima iz tužilačkih spisa, ta kriminalna grupa je tokom 2020. godine planirala ubistvo Nikole Spasojevića, saradnika narko-bosa iz Pljevalja Darka Šarića. Prema istim navodima, članovi grupe su u avgustu te godine pratili Spasojevića, ali i izvesnog Ivana i još nekoliko osoba, čekajući instrukcije za njihovu likvidaciju.

Na optužnici i zbog ubistava

Janković se, prema navodima tužilaštva, dovodi u vezu i sa drugim teškim krivičnim delima. Obuhvaćen je optužnicom kojom mu SDT stavlja na teret povezanost sa ubistvima srpskih državljana Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića u selu Jelenak, na području Danilovgrada.

Vukašin Gošović i Filip Marjanović Foto: Privatna Arhiva, Kurir