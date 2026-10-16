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Jovan D. (77) je nastradao 6. avgusta, kada se sapleo i pao dok je nosio tek ispečenu, vrelu rakiju. Zadobio je teške opekotine, a uprkos naporima lekara, preminuo je ove nedelje u bolnici u Beogradu.

- Stariji čovek koji je početkom avgusta zadobio jezive povrede tokom pečenja rakije, preminuo je u utorak, 13. oktobra, u bolnici u Beogradu - saznaje Kurir.

Tragedija se dogodila 6. avgusta, kada je nesrećni čovek, prema informacijama do kojih je došao Kurir, nosio posudu sa tek ispečenom, vre­lom rakijom koja je upravo izašla iz kazana. U jednom trenutku došlo je do kobnog pada.

Prema saznanjima Kurira, Jovan se sapleo, izgubio ravnotežu i pao, a vrela tečnost se tom prilikom prosula po njegovom telu.

Opekotine na 30 odsto tela

Odmah nakon nesreće, Jovan je prevezen u bolnicu u izuzetno teškom stanju. Lekari su utvrdili da je zadobio opekotine na čak 30 odsto površine tela.

Usledile su duge nedelje borbe za njegov život. Medicinsko osoblje činilo je sve kako bi mu pomoglo da se oporavi, ali su povrede, nažalost, bile kobne.

Jovan je preminuo posle više od dva meseca lečenja.