Hronika
POŽAR NA KARABURMI: Gori restoran, vatrogasci-spasioci na terenu, uveliko vode borbu sa vatrom
- U ugostiteljskom objektu na Karaburmi jutros je izbio požar, a vatrogasci gase krovnu konstrukciju iz koje izlazi gust crni dim.
- Na terenu su dve vatrogasne ekipe sa dva vozila, koje rade na lokalizaciji i gašenju vatre.
- Za sada nema informacija o uzroku požara ni o eventualno povređenima.
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U jednom ugostiteljskom objektu na Karaburmi jutros je izbio je požar, a vatrogasne ekipe na terenu trenutno gase krovnu konstrukciju iz koje izbija gust crni dim.
Na licu mesta se nalaze dve vatrogasne ekipe sa dva vozila, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica aktivno rade na lokalizaciji i gašenju požara.
Trenutno nema informacija o uzroku izbijanja vatre, niti o eventualno povređenim osobama.
(Blic)
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