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U jednom ugostiteljskom objektu na Karaburmi jutros je izbio je požar, a vatrogasne ekipe na terenu trenutno gase krovnu konstrukciju iz koje izbija gust crni dim.

Na licu mesta se nalaze dve vatrogasne ekipe sa dva vozila, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica aktivno rade na lokalizaciji i gašenju požara.

Trenutno nema informacija o uzroku izbijanja vatre, niti o eventualno povređenim osobama.

(Blic)

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