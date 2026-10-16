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Vatrogasci-spasioci stigli u roku od 6 minuta

Vatrogasci-spasioci stigli u roku od 6 minuta

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Jutros je na Karaburmi izbio požar u poznatom beogradskom restoranu, a prema prvim informacijama, sumnja se da je požar namerno podmetnut. Kako za Kurir navodi izvor upoznat sa slučajem, istražuje se mogućnost da iza svega stoji vračarski klan.

- Postoji sumnja da je požar podmetnut i da je restoran namerno zapaljen, a navodno iza svega stoji vračarski klan - kaže izvor Kurira.

Okolnosti pod kojima je izbila vatra biće predmet dalje istrage.

Vatrogasci stigli za šest minuta

Prema prvim informacijama, dojava o požaru primljena je u 8.28, a vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mesta svega šest minuta kasnije.

Po dolasku na teren, ustanovljeno je da vatra guta krov objekta, a požar je zahvatio oko 150 kvadratnih metara od ukupno 400 kvadrata krovne konstrukcije. Plamen je zahvatio i jednu prostoriju u tavanskom delu zgrade.

Devet vatrogasaca na terenu

Na mestu požara nalaze se pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara. U intervenciji učestvuje ukupno devet vatrogasaca-spasilaca sa tri vatrogasna vozila.

Uzrok izbijanja požara, kao i eventualna sumnja na namerno izazivanje vatre, trebalo bi da budu utvrđeni nakon odgovarajućih provera i istrage nadležnih organa.