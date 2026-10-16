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Prijava majke da su joj dve ćerke od 15 i 16 godina nasilno otete u Novom Pazaru i odvedene automobilom digla je policiju u Novom Pazaru na noge, međutim, kako se saznaje, nakon nekoliko sati prave drame usledio je šok obrt.

Sve je počelo kada je majka juče došla u policijsku stanicu u Novom Pazaru i prijavila da je muškarac oteo njene dve ćerke, stare 15 i 16 godina. Prema njenoj prijavi, on ih je nasilno uvukao u vozilo i odvezao u pravcu Raške, a u automobilu se sa njim nalazio i njegov drug.

Međutim, tokom vožnje ka Raški došlo je do pravog preokreta priče.

- Osumnjičeni je na putu ka Raški izbacio mlađu sestru koja ima 15 godina. Nakon toga, mladić (19) i njegov drug nastavili su vožnju ka Mladenovcu sa šesnaestogodišnjom devojčicom - objašnjava izvor.

Nakon nekoliko sati, policija u Mladenovcu prepoznala je automobil iz prijave i ubrzo su locirali i uhapsili osumnjičene, nakon čega su sprovedeni nazad u Novi Pazar. Devojka je potom saslušana u prisustvu radnika Centra za socijalni rad, gde je usledio šokantan obrt.

Policija uhapsila osumnjičene kod Mladenovca Foto: D.Č.

Kako otkriva dobro obavešteni izvor, maloletnica je navodno negirala navode iz majčine prijave da je oteta.

- Ona je pred nadležnima negirala da ju je mladić nasilno uvukao u vozilo, kao i da ju je nakon toga na bilo koji način zlostavljao. Umesto toga, otvoreno je ispričala da su u vezi, da je zaljubljena u njega i da planira da se uda. Objasnila je i da je mladić prethodna dva do tri dana boravio u Novom Pazaru gde su se družili, te da je on njen emotivni partner - navodi naš izvor.

Nakon njenog iskaza, nadležni tužilac je odmah reagovao i doneo odluku o promeni kvalifikacije dela.

- Slučaj je prekvalifikovan iz krivičnog dela protivpravno lišenje slobode u krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnim licem - dodaje izvor.