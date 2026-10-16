MAJKA PRIJAVILA OTMICU DVE MALOLETNE ĆERKE, UBRZO USLEDIO PREOKRET: Policija jurila osumnjičene od Novog Pazara do Mladenovca, jedna devojčica ostavljena usput!
- Majka je prijavila da su joj dve maloletne ćerke nasilno otete u Novom Pazaru, a policija je potom pratila osumnjičene do Mladenovca i uhapsila ih.
- Mlađa devojčica je usput izbačena iz automobila, dok je starija saslušana i negirala otmicu, tvrdeći da je u vezi sa mladićem.
Prijava majke da su joj dve ćerke od 15 i 16 godina nasilno otete u Novom Pazaru i odvedene automobilom digla je policiju u Novom Pazaru na noge, međutim, kako se saznaje, nakon nekoliko sati prave drame usledio je šok obrt.
Sve je počelo kada je majka juče došla u policijsku stanicu u Novom Pazaru i prijavila da je muškarac oteo njene dve ćerke, stare 15 i 16 godina. Prema njenoj prijavi, on ih je nasilno uvukao u vozilo i odvezao u pravcu Raške, a u automobilu se sa njim nalazio i njegov drug.
Međutim, tokom vožnje ka Raški došlo je do pravog preokreta priče.
- Osumnjičeni je na putu ka Raški izbacio mlađu sestru koja ima 15 godina. Nakon toga, mladić (19) i njegov drug nastavili su vožnju ka Mladenovcu sa šesnaestogodišnjom devojčicom - objašnjava izvor.
Nakon nekoliko sati, policija u Mladenovcu prepoznala je automobil iz prijave i ubrzo su locirali i uhapsili osumnjičene, nakon čega su sprovedeni nazad u Novi Pazar. Devojka je potom saslušana u prisustvu radnika Centra za socijalni rad, gde je usledio šokantan obrt.
Kako otkriva dobro obavešteni izvor, maloletnica je navodno negirala navode iz majčine prijave da je oteta.
- Ona je pred nadležnima negirala da ju je mladić nasilno uvukao u vozilo, kao i da ju je nakon toga na bilo koji način zlostavljao. Umesto toga, otvoreno je ispričala da su u vezi, da je zaljubljena u njega i da planira da se uda. Objasnila je i da je mladić prethodna dva do tri dana boravio u Novom Pazaru gde su se družili, te da je on njen emotivni partner - navodi naš izvor.
Nakon njenog iskaza, nadležni tužilac je odmah reagovao i doneo odluku o promeni kvalifikacije dela.
- Slučaj je prekvalifikovan iz krivičnog dela protivpravno lišenje slobode u krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnim licem - dodaje izvor.
Iako je devojčica zvanično vraćena majci, situacija u porodičnom domu i dalje je veoma dramatična zbog čega je u rešavanje problema uključen Centar za socijalni rad.