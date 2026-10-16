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Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili su drugo, a osuđenici KPZ Požarevac (Zabela) treće mesto na Šestom svetskom prvenstvu u onlajn šahu za lica lišena slobode.

Ekipa šahista Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu plasirala se u finale takmičenja pošto je prethodno pobedila ekipe Sjedinjenih Američkih Država i Ekvadora, a u završnici prvenstva je izgubila od spremnijeg tima iz Indije.

1/5 Vidi galeriju Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu drugi, a osuđenici Zabele treći na svetu u šahu Foto: UIKS

- U pitanju je sjajan rezultat četiri momka koji su pokazali vrhunsko znanje za šahovskom tablom tokom trodnevnog takmičenja - izjavio je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić.

On je rekao da je nov tim šahista nastavio tradiciju šahovske sekcije Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, čiji su štićenici bili prvaci sveta 2022. godine, odnosno drugi na svetu 2023. godine. Plasman štićenika na Svetskom prvenstvu je, kako je naglasio, odlična životna škola za mladiće među kojima su i oni kojima uskoro ističe vaspitna mera.

- Pokazali su da mogu dobro da analiziraju i planiraju svaki svoj potez i na njima je da i dalje nastave da donose promišljene odluke i grade kvalitetnu budućnost - naglasio je Jandrić.

Foto: UIKS

Jandrić je čestitao i osuđenicima KPZ Požarevac (Zabela) na osvojenom trećem mestu u kategoriji seniora, ističući da sekcija u tom zavodu ima jednu od najdužih tradicija u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

Ove godine su, osim štićenika i osuđenika iz Zabele, na takmičenju nastupale i osuđenice KPZ za žene u Požarevcu, kao i osuđenici iz najvećih zavoda u zemlji - KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Beograd, KPZ Beograd (Padinska skela) i KPZ Niš, koji su prošle godine osvojili četvrto mesto na svetu.