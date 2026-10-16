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Požar u poznatom restoranu na Karaburmi, koji je planu jutros nešto posle 8 sati, zahvatio je oko 150 kvadratnih metara krovne konstrucije, kao i jednu prostoriju u tavanskom delu zgrade. Podsetimo, dojava o požaru stigla je u 8.28 sati a vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mesta svega šest minuta kasnije.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je požar namerno podmetnut, a izvor Kurira otkrio je da se ispituje da li iza paljevine stoje pripadnici takozvanog vračarskog klana koji su već hapšeni zbog više paljevina širom prestonice.

1/3 Vidi galeriju Vatrogaci na licu mesta Foto: Kurir

- Postoji sumnja da je požar podmetnut i da je restoran namerno zapaljen, a navodno iza svega stoji vračarski klan. Istraga je u toku, prikupljaju se dokazi na osnovu kojih bi trebalo da bude utvrđeno šta se tačno dogodilo - kaže izvor Kurira.

Ekipa Kurira zatekla je ispred restorana pripadnike Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara. U intervenciji učestvuje ukupno devet vatrogasaca-spasilaca sa tri vatrogasna vozila.

Uzrok izbijanja požara, kao i eventualna sumnja na namerno izazivanje vatre, trebalo bi da budu utvrđeni nakon odgovarajućih provera i istrage nadležnih organa.