PRVE SLIKE ZAPALJENOG RESTORANA NA KARABURMI: Vatra buknula oko 8.30 sati, kamere snimile piromana?
- Požar u restoranu na Karaburmi zahvatio je oko 150 kvadrata krova i tavanski deo zgrade, a vatrogasci su stigli šest minuta nakon dojave.
- Nezvanično se sumnja da je vatra namerno podmetnuta, a istraga proverava moguću umešanost vračarskog klana.
- Istražitelji pregledaju snimke nadzornih kamera, dok je na terenu devet vatrogasaca sa tri vozila.
Požar u poznatom restoranu na Karaburmi, koji je planu jutros nešto posle 8 sati, zahvatio je oko 150 kvadratnih metara krovne konstrucije, kao i jednu prostoriju u tavanskom delu zgrade. Podsetimo, dojava o požaru stigla je u 8.28 sati a vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mesta svega šest minuta kasnije.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je požar namerno podmetnut, a izvor Kurira otkrio je da se ispituje da li iza paljevine stoje pripadnici takozvanog vračarskog klana koji su već hapšeni zbog više paljevina širom prestonice.
- Postoji sumnja da je požar podmetnut i da je restoran namerno zapaljen, a navodno iza svega stoji vračarski klan. Istraga je u toku, prikupljaju se dokazi na osnovu kojih bi trebalo da bude utvrđeno šta se tačno dogodilo - kaže izvor Kurira.
Ekipa Kurira zatekla je ispred restorana pripadnike Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara. U intervenciji učestvuje ukupno devet vatrogasaca-spasilaca sa tri vatrogasna vozila.
Uzrok izbijanja požara, kao i eventualna sumnja na namerno izazivanje vatre, trebalo bi da budu utvrđeni nakon odgovarajućih provera i istrage nadležnih organa.
Kako saznajemo, istražitelji već proveravaju snimke sa nadzornih kamera okolnih objekata.