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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Beograd - Niš kod Bubanj Potoka došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili kamion i autobus.

- Autobus se najverovatnije zakucao u prikolicu kamiona, prednje staklo mu je potpuno slupano. Ne znamo da li ima povređenih - kaže za RINU jedan od očevidaca.

1/5 Vidi galeriju Sudar autobusa i kamiona kod Bubanj Potoka Foto: RINA