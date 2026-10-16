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TEŽAK SUDAR AUTOBUSA I KAMIONA KOD BUBANJ POTOKA: Stravične slike sa lica mesta - prednji deo autobusa razlupan (foto)
- Na auto-putu Beograd - Niš kod Bubanj Potoka jutros su se sudarili kamion i autobus.
- Saobraćaj je na toj deonici otežan, a formirani su veliki zastoji.
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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Beograd - Niš kod Bubanj Potoka došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili kamion i autobus.
- Autobus se najverovatnije zakucao u prikolicu kamiona, prednje staklo mu je potpuno slupano. Ne znamo da li ima povređenih - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Sudar autobusa i kamiona kod Bubanj Potoka Foto: RINA
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Usled ove nezgode saobraćaj se na ovoj deonici auto-puta odvija otežano, a zastoji su veliki.
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