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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Beograd - Niš kod Bubanj Potoka došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili kamion i autobus.

- Autobus se najverovatnije zakucao u prikolicu kamiona, prednje staklo mu je potpuno slupano. Ne znamo da li ima povređenih - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Sudar autobusa i kamiona kod Bubanj Potoka Foto: RINA

Usled ove nezgode saobraćaj se na ovoj deonici auto-puta odvija otežano, a zastoji su veliki.

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