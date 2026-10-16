Hapšenje
PO NALOGU VJT U BEOGRADU ZAPLENJENO 3 KILOGRAMA DROGE: Marihuana bila spremna za prodaju, uhapšena dva narko-dilera
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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u dve odvojene policijske akcije zaplenjeno je oko tri kilograma marihuane namenje za dalju, uličnu prodaju i uhapšena su dvojica osumnjičenih, saznaje Kurir.
Kod jednog osumnjićenog pronađeno je oko kilogram ove opojne droge, a kod drugog 2 kilograma, otkriva naš izbor.
Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni tužilaštvu na saslušanje.
Uskoro opširnije...
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