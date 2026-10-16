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Muškarac N. T. (35) prijavio je juče u policijskoj stanici u Batajnici da su mu ukradena dokumenta, a onda je otkriveno i da je bio žrtva svirepog prebijanja.

On je policajcima pričao samo o tome kako je ostao bez ličnih dokumenata, a onda su pripadnici MUP primetili da ima povrede na glavi.

- Tada je ispričao da je juče oko 10 sati pretučen ispred jednog lokala na Zvezdari, a da mu je povrede naneo nepoznati muškarac i to čekićem. Za njega je rekao da je imao prsluk i kapuljaču na glavi, kao i da ga je čekićem udarao i po glavi i po telu - navodi izvor.

N.T. je, prema nezvaničnim informacijama, policiji ispričao da sumnja da mu je napad smestila bivša devojka.

On je nakon opisa napada u policiji, zbrinut u bolnici gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu fraktura više kostiju lica i glave i hitno je operisan.