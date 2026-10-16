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Više javno tužilaštvo je zbog postojanja opravdane sumnje da je 4. jula 2026. godine lišio života svoju majku Gordanu Stevanović iz Nove Božurne Višem sudu u Prokuplju protiv okrivljenog Mirka Stevanovića iz Nove Božurne podnelo optužnicu  zbog krivičnog dela ubistvo.

Tužilaštvo traži 15 godina zatvora za osumnjičenog.

M.S. je svoju majku sa kojom je živeo u porodičnoj kući nožem zaklao na spavanju a zatim je pozvao prokupačku policiju i prijavio zločin.

Prema svedočenju rodbine i komšija  u ovoj porodici je bilo puno problema jer je Mirko odavno krenuo stranputicom, a u više navrata je prijavljivano da vrši nasilje nad majkom. Ipak, to nije procesuirano.

(Kurir.rs)

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