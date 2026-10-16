Hronika
PODIGNUTA OPTUŽNICA ZBOG UBISTVA U PROKUPLJU Sinu koji je ubio majku preti 15 godina zatvora
- Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Mirka Stevanovića iz Nove Božurne zbog ubistva majke Gordane Stevanović.
- Tužilaštvo traži 15 godina zatvora, a prema navodima, on ju je nožem usmrtio na spavanju i potom sam pozvao policiju.
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Više javno tužilaštvo je zbog postojanja opravdane sumnje da je 4. jula 2026. godine lišio života svoju majku Gordanu Stevanović iz Nove Božurne Višem sudu u Prokuplju protiv okrivljenog Mirka Stevanovića iz Nove Božurne podnelo optužnicu zbog krivičnog dela ubistvo.
Tužilaštvo traži 15 godina zatvora za osumnjičenog.
M.S. je svoju majku sa kojom je živeo u porodičnoj kući nožem zaklao na spavanju a zatim je pozvao prokupačku policiju i prijavio zločin.
Prema svedočenju rodbine i komšija u ovoj porodici je bilo puno problema jer je Mirko odavno krenuo stranputicom, a u više navrata je prijavljivano da vrši nasilje nad majkom. Ipak, to nije procesuirano.
(Kurir.rs)
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