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Nikola Ristić iz Vranja ostao je bez višemesečne zarade kada se vraćao sa sezonskog rada u Hrvatskoj, a iznos koji mu je ukraden je 9.100 evra. Do pljačke je došlo 30. avgusta oko 23.25 sati na Beogradskoj autobuskoj stanici, a počinilac još uvek nije uhapšen.

Ristić je za Kurir do detalja ispričao kako je postao žrtva teške krađe.

- Bio sam tri meseca na sezonskom radu u u Hrvatskoj, u ugostiteljstvu. Te večeri sam se dovezao kombijem do glavne autobuske stanice. Seo sam na kratko na klupicu i video da nema nikoga, iako je tek prošlo 23 sata. Osvrtao sam se oko sebe jer sam konstantno mislio na svoj zarađeni novac. On je bio u novčaniku, koji sam stavio u ranac. Nakon nekoliko minuta krenuo sam ka biletarnici da kupim kartu za Vranje. Držao sam ranac u ruci i prekrivao ga drugom torbom. Na tom putu do biletarnice sam video da apsolutno nema nikog, pa sam naišao na neke stepenike i rešio da stavim ranac na leđa, za nekoliko sekundi pojavio sam se u biletarnici i video da mi je ranac otvoren i da nema novčanika sa 9.100 evra - opisuje Nikola za Kurir.

On kaže da je odmah krenuo nazad da bi video da li neko trči ili odlazi, ali opet nije bilo nikog.

Foto: Beograd.rs

- Ranac mi je bio na leđima oko četiri sekunde i zbog toga sam ostao bez dinara. Taj novac sam skupljao za sina koji se rodio nakon toga, u septembru. Pokušao sam da nađem tog lopova na stanici, ali je prebrzo nestao. Izgleda da se krio kod skela na gradilištu, pa mi se prišunjao čim sam stavio ranac na leđa. Ništa nisam osetio, kao da je pao s neba. Odmah sam zvao policiju i otišao kod dežurnog policajca na autobuskoj stanici, ali još uvek ga nisu uhvatili. Našao sam i snimak momenta u kojem me pljačka, kao i video zapis na kojem se vidi njegovo lice - ističe Ristić.

Nikola naglašava da je novac namenjen bebi, koja je tek trebalo da se rodi, teško podneo.

- Tri meseca sam radio smene od 12-14 sati za svog budućeg sina i tamo sam maksimalno ispoštovan kao radnik. Isprva nisam hteo da javim supruzi da sam opljačkan, ali nisam mogao da sakrijem. Ona je bila u 9. mesecu trudnoće i tri dana nisu mogli da joj spuste pritisak, bila je u velikoj opasnosti. Umesto da se radujemo najsrećnijem periodu, mi smo prošli kroz agoniju. Srećom, na kraju se uspešno porodila u terminu i sin mi je sada zdrav i lepo napreduje, ali ja sam i dalje teško oštećen i želim svoju zaradu nazad. Morao sam da se zadužim kako bih ispratio sve troškove oko deteta jer me je kradljivac ostavio bez ičega. Čovek se potrese i kada izgubi 100 evra, a kamoli ovoliko - navodi naš sagovornik.

Ristić kaže da je cele noći, tokom putovanja ka Beogradu, strepeo za novac i da nije mogao ni na kratko da zaspi u kombiju.

Foto: Shutterstock

- Putovao sam 15 sati tim organizovanim prevozom i pazio na novčanik. Pre granice sam pred svedocima prebrojao novčanice i pokazao ih vozaču, kako mi graničari ne bi pravili problem i zbog tolikog iznosa, jer sam čuo da se i to dešava. Onda sam i na internetu tražio vesti o pljačkama na autobuskoj stanici u Beogradu, čisto da se pripremim i eto... Sve je bilo uzalud. Bar se nadam da će moje iskustvo povećati opreznost kod drugih građana, jer su tri sekunde opuštenosti dovoljne da ostanete bez svega - zaključuje Nikola Ristić.