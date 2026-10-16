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Amir R. (36) iz Sjenice prvostepeno je osuđen na 14 godina zatvora pred Višim sudom u Novom Pazaru zbog ubistva u saizvršilaštvu, počinjenog u Sarajevu 2009. godine. Kako Kurir saznaje, reč je o slučaju ubistva Suvada Pohare, za koje su ranije pred sudovima u Bosni i Hercegovini osuđeni i drugi učesnici.

Prema nezvaničnim informacijama, istraga u početku nije obuhvatala Amira R, ali su nadležni organi Bosne i Hercegovine naknadno došli do saznanja da je i on učestvovao u zločinu.

- Ubistvo se dogodilo još 2009. godine, kada je ubijen Suvad Pohara, a zbog tog zločina su kasnije presudama Suda Federacije Bosne i Hercegovine osuđeni Kemal M, Nihad Š. i Muamer P. Istragom do nedavno nije bio obuhvaćen Amir R, ali su nadležni organi BiH u međuvremenu otkrili da je i on učestvovao u ubistvu kao saizvršilac - kaže nezvanično izvor Kurira i podseća da je Kemal M. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 6 meseci, dok je Nihad Š. dobio 3 i po godine, a Muamer P. 11 godina, i to presudama suda Federacije Bosne i Hercegovine.

U vreme zločina bio tinejdžer

Iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru potvrđeno je da je sud izrekao prvostepenu presudu tridesetšestogodišnjem muškarcu iz Sjenice zbog ubistva počinjenog na teritoriji Bosne i Hercegovine. On je u vreme zločina bio tinejdžer.

- Viši sud u Novom Pazaru izrekao je prvostepenu presudu tridesetšestogodišnjem muškarcu iz Sjenice zbog ubistva u saizvršilaštvu. Zločin se dogodio 2009. godine u Sarajevu, a protiv ostalih učesnika ranije su vođeni odvojeni postupci - saopštili su iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

Iz tužilaštva su istakli da presuda još nije pravosnažna, kao i da će nakon prijema pisanog otpravka razmotriti njene navode i odlučiti o daljim pravnim koracima.

- Presuda Višeg suda u Novom Pazaru nije pravnosnažna, te će Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru nakon dobijanja pismenog otpravka, razmotriti navode iz prvostepene presude i u zakonskom roku uložiti žalbu nadležnom Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo u sarajevskom naselju Boljakov Potok. Zločin za koji je Amir R. prvostepeno osuđen dogodio se 14. maja 2009. godine, oko pet sati ujutru, u sarajevskom naselju Boljakov Potok.

Prema ranije objavljenim detaljima iz postupka vođenog pred sarajevskim sudom, napadači su provalili u kuću Suvada Pohare i zatekli ga dok je spavao. Nakon toga su ga fizički napali, a potom mu nožem naneli povrede od kojih je preminuo.