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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivična dela razbojništvo i 12 teških krađa izvršenih na naročito opasan i drzak način i uhapsili P. J. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela ostvarivši imovinsku korist veću od 1,2 miliona dinara.

Osumnjičeni je od juna do oktobra 2026. godine, u Novom Beogradu, prilazio oštećenima s leđa i kidao im lančiće s vrata koje je, kako se sumnja, zatim prodavao.

Policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli i oduzeli predmete za koje se sumnja da potiču iz ovih krivičnih dela.

P. J. je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden navedenom tužilaštvu.