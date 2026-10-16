UHAPŠEN LOPOV SA NOVOG BEOGRADA Prikradao se žrtvama s leđa i kidao im lančiće s vrata: Ojadio Beograđane za VIŠE OD MILION DINARA
- Policija u Novom Beogradu uhapsila je P. J. (36) zbog sumnje da je izvršio razbojništvo i 12 teških krađa.
- Sumnja se da je od juna do oktobra 2026. prilazio žrtvama s leđa i kidao im lančiće sa vrata, koje je potom prodavao.
- Procena je da je time ostvario imovinsku korist veću od 1,2 miliona dinara, a kod njega su pronađeni i oduzeti predmeti povezani sa delima.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivična dela razbojništvo i 12 teških krađa izvršenih na naročito opasan i drzak način i uhapsili P. J. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela ostvarivši imovinsku korist veću od 1,2 miliona dinara.
Osumnjičeni je od juna do oktobra 2026. godine, u Novom Beogradu, prilazio oštećenima s leđa i kidao im lančiće s vrata koje je, kako se sumnja, zatim prodavao.
Policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli i oduzeli predmete za koje se sumnja da potiču iz ovih krivičnih dela.
P. J. je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden navedenom tužilaštvu.
(Kurir.rs)