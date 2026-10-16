- Povrede je zadao na mah, jer je doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom i teškim vređanjem od strane pokojnog Blagoojevića, na taj način što su ušli u verbali i fizički sukob nakon što je odbio da pije sa njim, da bi Blagojević nako toga počeo da ga vređa. Potom je Bobića udario flašom piva nanevši mu laku telesnu povredu, da bi zatim okrivljeni krenuo prema oštećenom, gde je došlo do međusobnog hvatanja za revere i povlačenja, kojom prilikom je oštećeni zadobio povrede koje sve ukupno predstavljaju laku telesnu povredu - navodi se u presudi i dodaje da je nakon toga okrivljeni Zoran Bobić pesnicom udario muzičara u obraz a da je od udarca Ratislav Blagojević izgubio ravnotežu, pao i udario glavom u šank.