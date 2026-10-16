PILI U KLUBU, POSVAĐALI SE PA IZBILA TUČA: Jedan udarac bio koban za poznatog muzičara, Zoran osuđen na godinu dana zatvora
- Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Zoran Bobić osuđen na godinu dana zatvora zbog nanošenja povreda Ratislavu Blagojeviću, koji je potom preminuo.
- Incident se dogodio 5. aprila 2024. u klubu u Beogradu, nakon verbalnog i fizičkog sukoba i teške alkoholisanosti.
- Sud navodi da je Bobić udario Blagojevića pesnicom, nakon čega je ovaj pao, zadobio teške povrede i preminuo.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Zoran Bobić (55) u februaru ove godine osuđen na godinu dana zatvora zbog nanošenja povreda poznatom muzičaru Ratislavu Blagojeviću (63), koji je potom preminuo.
Kako je navedeno u potvrđenoj presudi Višeg suda u Beogradu, Zoran Bobić je 5. aprila 2024. u klubu u Beogradu, u stanju smanjene uračunljivosti zbog teške alkoholisanosti i povećane napetosti, naneo teške telesne povrede Ratislavu Blagojeviću.
- Povrede je zadao na mah, jer je doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom i teškim vređanjem od strane pokojnog Blagoojevića, na taj način što su ušli u verbali i fizički sukob nakon što je odbio da pije sa njim, da bi Blagojević nako toga počeo da ga vređa. Potom je Bobića udario flašom piva nanevši mu laku telesnu povredu, da bi zatim okrivljeni krenuo prema oštećenom, gde je došlo do međusobnog hvatanja za revere i povlačenja, kojom prilikom je oštećeni zadobio povrede koje sve ukupno predstavljaju laku telesnu povredu - navodi se u presudi i dodaje da je nakon toga okrivljeni Zoran Bobić pesnicom udario muzičara u obraz a da je od udarca Ratislav Blagojević izgubio ravnotežu, pao i udario glavom u šank.
- Okrivljeni je pao preko njega, a kod pokojnog su usled udarca nastupile i druge povrede, uključujući prelome rebara i rascep jetre što je dovelo do izlivanja krvi i smrtnog ishoda muzičara. Okrivljeni je odmah pozvao policiju i ostao na licu mesta, gde je i uhapšen - navodi se u potvrđenoj presudi.
Podsetimo, kako je Kurir pisao, osuđeni je u pritavoru proveo šest meseci.