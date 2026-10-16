OTKRIVAMO SVE O VEZAMA VULETIĆA I BELIVUKA! "Principi" se oprostili od profesora, a u novinima osvanula samo jedna čitulja
- Navijačka grupa "Principi" oprostila se od Vladimira Vuletića, a u beogradskim novinama objavljena je samo jedna čitulja, koju je potpisao FK Partizan.
- Vladimir Vuletić (48), bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav u svom stanu 13. oktobra.
Navijačka grupa "Principi" oprostila se od profesora Pravnog fakulteta u Beogradu i nekadašnjeg potpredsednika FK Partizan Vladimira Vuletića (48), koji je 13. oktobra pronađen mrtav u sauni svog stana. Na društvenim mrežama objavljen je snimak posvećen profesoru, uz poruku i fotografiju na kojoj se nalaze, ni manje ni više nego, "braća" kako su jedan drugog oslovljavali, Vuletić i Veljko Belivuk, inače označen kao vođa kriminalne grupe.
- Počivaj u miru, profo - poručili su pripadnici ove navijačke grupe uz fotografiju na kojoj je sa jedne strane Belivuk, a sa druge Vuletić.
Ova poruka ponovo je podsetila na raniji kontakt Vuletića i Belivuka, o kojima se svojevremeno mnogo govorilo nakon što je u javnost dospeo audio-snimak njihovog telefonskog razgovora. Na snimku su jedan drugom upućivali prisne reči, a Vuletić je poziv pravdao time da je, kao tadašnji potpredsednik Partizana, komunikaciju sa navijačima smatrao delom svojih radnih obaveza.
U razgovoru koji je izazvao šok javnosti, njih dvojica oslovljavali su jedan drugog prisnim rečima.
VULETIĆ: "Molim".
BELIVUK: "Profo, Velja je, šta radiš?"
VULETIĆ: "Ćao, gde si brate moj?"
BELIVUK: "Gde si ti?"
VULETIĆ: "Krenuo na Zlatibor. Evo me u Čačku, pa imamo konferenciju jednu studentsku sutra i prekosutra i u nedelju se vraćamo".
BELIVUK: "A dobro, super, ništa".
VULETIĆ: "Dolazi nam i Ružić, ministar, da, da, da".
BELIVUK: "Opaaa".
VULETIĆ: "Pa ja predajem njegovom sinu trenutno. Pa zato".
BELIVUK: "E nisam znao to"...
VULETIĆ: "Da, da"...
BELIVUK: "Znači i on gura sina u politiku".
VULETIĆ: "On je naš".
Onda menjaju temu...
VULETIĆ: "Ovo smo danas završili".
BELIVUK: "Sve znam, zato te i zovem. Da te vidim, da ti donesem".
VULETIĆ: "Molim te, rekao sam ti. Ti si moj brat".
BELIVUK: "I ti si naš, i zato ti i kažem. Kad se vratiš u nedelju..."
VULETIĆ: "Ti znaš koliko ja tebe volim, tako da neću uopšte da pričam".
BELIVUK: "I mi tebe, brate".
VULETIĆ: "Hvala ti puno".
BELIVUK: "Što se kaže da ne bude... Zbog malera... Radi malera, znaš".
VULETIĆ: "Ajde vidimo se. U nedelju se vraćam".
BELIVUK: "Ajde kad se vratiš, javi mi se molim te".
VULETIĆ: "Važi".
BELIVUK: "Lepo se provedite".
Nakon što je snimak dospeo u javnost, Vuletić se pravdao time da je njegova funkcija podrazumevala kontakte sa različitim grupama navijača, te je tvrdio da je komunikacija sa njima bila deo redovnih radnih zadataka u klubu.
U beogradskim novinama osvanula je, za sada, jedina čitulja.
Crno-beli klub u kojem je godinama obavljao jednu od najvažnijih funkcija u upravi, u čitulji objavljenoj u beogradskim novinama, uputio je poslednji pozdrav svom nekadašnjem potpredsedniku.
- Sa žaljenjem smo primili vest o smrti prof. dr Vladimira Vuletića, nekadašnjeg potpredsednika FK Partizan. Porodici i prijateljima upućujemo najiskrenije saučešće. Počivaj u miru - navedeno je u čitulji koju potpisuje FK Partizan.
Od potpredsednika Partizana do afere koja je odjeknula
Vladimir Vuletić,inače, bio je deo uprave Partizana od 2014. godine, kada je ušao u Nadzorni odbor kluba. Dve godine kasnije postao je potpredsednik, a na toj funkciji ostao je do 9. februara 2021, kada je podneo ostavku, svega nekoliko dana nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka.
Inače, Vuletić se kasnije pojavio i kao svedok u sudskom postupkukoji se vodi protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih supruga zbog sumnje na pranje novca.
Navijačima isplaćivano 100.000 evra
Tokom svedočenja, Vuletić je govorio o odnosu uprave Partizana i navijača, navodeći da je klub na godišnjem nivou za njihove aktivnosti izdvajao oko 100.000 evra.
Kako je tada objasnio, o raspodeli tog novca odlučivao je nekadašnji direktor kluba Miloš Vazura, dok on, prema sopstvenim rečima, nije imao uvid u način isplate niti je raspolagao računima.
- Nemam saznanja kako je to raspoređivano navijačima, ne znam kako je isplaćivano jer nisam učestvovao u tome. Ja nisam raspolagao računima, nisam imao čak ni pravo potpisa. To je mogao samo Miloš Vazura - rekao je Vuletić tokom svedočenja.
On je naveo i da je Belivuka i Miljkovića upoznao na stadionu Partizana, nakon što je njihova navijačka grupa preuzela južnu tribinu.
Prema njegovom iskazu, prvi sastanak sa tadašnjim rukovodstvom kluba održan je 2015. godine, a razgovaralo se o aktivnostima navijača, gostovanjima, rekvizitima i obezbeđenju.
- To je bilo 2015. Na tom sastanku koji je upriličen posle završetka utakmice i koji je završen tako što ga je tadašnji predsednik kluba Zoran Popović napustio, pod izgovorom da ga boli glava, a posle je napustio klub. Tada su došli i sastanak je potrajao do duboko u noć - rekao je tada Vuletić i naveo da je na funkciji u FK bio od 2014. u nadzornom odboru, a da je potpredsednik postao 2016. i bio na njoj do 9. februara 2021, kada je podneo ostavku samo pet dana posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka.
- Oni su u neformalnim razgovorima sa direktnorom Milošem Vazurom pričali o aktivnostima navijača, o gostovanjima, navijačkim rekvizitima, obezbeđenju i na taj način su radili zajedno sa upravom na brendu Partizana. U tom pogledu su sarađivali, ali nisu imali neki ugovor sa Partizanom - naveo je on tvrdeći za sudskom govornicom da, iako nije bilo klasičnom ugovora o zaposlenju, na godišnjem nivou su dobijali oko 100.0000 evra za navijačke aktivnosti.
- Nemam saznanja kako je to raspoređivano navijačima, ne znam kako je isplaćivano jer nisam učestvovao u tome. Ja nisam raspolagao računima, nisam imao čak ni pravo potpisa. To je mogao samo Miloš Vazura - rekao je on, tvrdeći da Vazura sa njim nikada nije razgovarao na tu temu i da nije prisustvovao razgovorima Vazure sa navijačima.
Vuletić je tada tvrdio da je postojala ustaljena praksa prema kojoj su navijači dobijali novac za aktivnosti povezane sa klubom, ali da on nije odlučivao o isplatama.
Podsetimo, prema navodima tužilaštva kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića vršila je krivična dela pod paravanom navijačke grupe Principi. Tužilaštvo tvrdi da su krivična dela vršili,između ostalog, i u prostorijama na stadionu FK Partizan.