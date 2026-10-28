Slušaj vest

U Srbiji je od noćas, nešto posle ponoći, na snazi najviši - crveni nivo opasnosti pošto je ispred Amabsade Izraela u Beogradu noćas na pripadnika Žandarmerije MUP Srbije izveden teroristički napad.

1/5 Vidi galeriju Teroristički napad u Beogradu, žandarm napadnut nožem ispred Ambasade Izraela Foto: MUP Srbije

Šta podrazmeva crveni nivo opasnosti

To podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Podsetimo, noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu je izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

- Jedno maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike "Alahu akbar" nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža - rekao je Ivica Dačić, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).1