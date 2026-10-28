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POKUŠAJ UBISTVA KOD ŽITIŠTA Napadač cepanicom krvnički tukao muškarca po glavi: Žrtva sa teškim povredama prevezena u bolnicu, osumnjičeni uhapšen
- Policija u Zrenjaninu uhapsila je D. S. (1982) iz okoline Žitišta zbog sumnje da je izvršio pokušaj ubistva.
- Sumnja se da je noćas cepanicom više puta udario 34-godišnjeg muškarca u glavu i telo, a žrtva je sa teškim povredama prevezena u Novi Sad.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. S. (1982) iz okoline Žitišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Sumnja se da je on noćas, u okolini Žitišta, cepanicom više puta udario tridesetčetvorogodišnjeg muškarca u glavu i telo.
Tridesetčetvorogodišnjem muškarcu su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane teške telesne povrede, a potom je prevezen u Klinički centar u Novom Sadu.
D. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
(Kurir.rs)
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