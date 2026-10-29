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U današnjem saopštenju MUP navode da period od početka pa sve do kraja grejne sezone, karakteriše povećanje broja požara na građevinskim objektima. Razlog tome su neispravni ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, ostavljanje odeće ili drugih zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalica, preopterećenje elektro-instalacija i neispravni električni uređaji.

- Sve ove uzroke možemo svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i prema sebi, svojim porodicama i svojim komšijama - da provere ispravnost svojih dimnjaka i peći na čvrsto gorivo, da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, da ne preopterećuju elektroinstalaciju, da udalje nameštaj i drugi gorivi materijal od grejnih tela - navodi se u saopštenju MUP.

Takođe, oni apeluju na građane da obrate pažnju i na sledeće mere bezbednosti tokom grejne sezone:

- ne odlagati pepeo u plastične kontejnere i u blizini gorivog materijala,

- ne ostavljajte malu decu bez nadzora u prostoriji sa šporetom na čvrsto grejanje ili električnom grejalicom,

- ne ostavljajte uključene električne uređaje bez nadzora (isključite električne uređaje kada izlazite iz kuće).