Slušaj vest

Holandski mediji objavili su da je posle raspisivanja nagrade od 20.000 evra za informaciju o petoro "Pink Pantera" iz Srbije stiglo više od 20 dojava o tome gde se kriju pljačkaši,među kojima je i Ninoslava Jović (41) iz Niša.

Podsetimo, Ninoslavu, Aleksandra Cenića (50), Aleksandra Stojiljkovića (50), Duška Dimitrijevića (50) i Bratislava Stojanovića (41) Evropol je prošle nedelje stavio na listu najtraženijih begunaca.

- Pošto je u jednoj emisiji koja je bila posvećena višemilionskoj pljački na međunarodnom sajmu Tefaf 28. juna 2022, prikazana fotografija petoro osumnjičenih državljana Srbije, stiglo je više od 20 dojava o njima. Policija sada ispituje sve dojave i proverava koje su korisne za dalju istragu - objavili su holandski mediji.

Podsetimo, prema zvaničnom saopštenju holandske policije i tužilaštva, sumnja se da petoro begunaca boravi u Nišu ili u okolini Beograda.

1/7 Vidi galeriju Fotografije pljačkaša koji se sumnjiče da su maskirani ukrali najskuplji dragulj na svetu Foto: Holandska policija, Printscreen/polite.nl, Holandska policija, Printscreen/polite.nl

Pljačka se dogodila 28. juna 2022. godine na prestižnom evropskom sajmu umetnosti i antikviteta TEFAF u Mastrihtu. Četvorica muškaraca, kako se sumnja, kupila su karte i odvojeno stigla na sajam. Kako bi sakrili svoje identitete maskirali su se tako što su se obukli u elegantna odela, a na glave stavili kape i naočare. Izgledali su kao likovi iz popularne britanske kriminalističke serije "Birmingemska banda".

- Kamere su snimile kako jedan od osumnjičenih, sa perikom na glavi, izlazi iz toaleta sa čekićem u pantalonama. Odmah iza njega ide drugi osumnjičeni, takođe naoružan čekićem. Pre nego što krenu u akciju, četvorica pljačkaša su se okupila u holu, a onda krenuli ka vitrini u kojoj su bili najskupocenij dragulji. Mirno su došetali do vitrina sa nakitom, a dok su išli ka njima, gledali su direktno u kameru - navode izvori i dodaju da se na snimcima sa kamera vidi kako dvojica osumnjičenih, oni koji su bili u sredini, dok prilaze vitrinama stavljaju rukavice i vade čekiće iz džepova.

Pljačka na sajmu Foto: Twitter/gestolen collier

- Kada su se približili vitrini, jedan je čekićem udario u nju. Odmah zatim, druga dvojica vade pištolje, kako im niko ne bi prišao. Za samo minut i po odneli su nakit, među kojim je bio i žuti dijamant, jedini takav na svetu, čija je vrednost procenjena na 27 miliona evra - navode oni.

Pljačkaši, za koje se veruje da su deo čuvene bande lopova "Pink Panteri", snimljeni su i kako beže na električnim trotinetima, a potom preko Austrije i Mađarske iznajmljenim automobilima putuju u Srbiju.

Ninoslava Jovanović, koje je bila deo bande, prema navodima holandskih istražitelja, najverovatnije je imala ulogu tokom bekstva posle pljačke. Nju su saobraćajne kamere snimile kako posle pljačke vozi jedan od automobila koji je bio iznajmljen za bekstvo iz Holandije. U trenutku kada je snimljena za volanom, u automobilu sa njom su direktni učesnici filmske krađe.