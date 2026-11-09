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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu negiralo je danas navode da, povodom zlostavljanja studenata u garaži Vlade Republike Srbije, nije preduzimalo radnje u prethodnih godinu dana.

- Postupajući javni tužilac je u fazi predistražnog postupka, shodno Obaveznom uputstvu o primeni Metodologije za sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije, u cilju pikupljanja dokaza i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, odmah po prijemu krivične prijave (21.08.2025.godine) Sektoru unutrašnje kontrole, Odeljenju za preventivne aktivnosti Beograd, kao jedinom organu koji mogao da prikupi tražene dokaze, uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja kojim traženo pribavljanje dokaza koji bi mogli biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka, a između ostalog da se sa osumnjičenima obave razgovori, da se pribave službeni izveštaji o postupanju sačinjenih od strane policijskih službenika JZO, da se u što kraćem roku pribave snimci nadzornih kamera prostora garaže Vlade Republike Srbije od dana 14.08.2025. godine - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Shodno pomenutoj Metodologiji, istovremeno sa upućenim zahtevom, počev od 22.08.2025. godine, u formi službene beleške javni tužilac uzeo je izjave od oštećenih N.S., D.C., S.Z., Đ.K., Đ.M., R.N., I.P., M.M., B.M. i N.M i preduzelo niz drugih radnji koje je mogao samostalno da preduzme u cilju prikupljanja dokaza. Napominjemo da je predmet tužilaštva formiran na osnovu dve krivične prijave oštećenih i na osnovu predmeta formiranog po službenoj dužnosti od strane ovog tužilaštva u odnosu na još četiri oštećena lica.

Iz ovog Tužilaštva navode da o ulozi Sektora unutrašnje kontrole u predmetu, govori činjenica da Sektor i druge institucije nisu sa posebnom hitnošću koja je nužna u ovakvim predmetima, pa ni blagovremeno, postupali po nalozima tužilaštva, a što proizlazi iz toga da je tužilaštvo dana 01.10.2025. godine obavešteno da Sektor nije u mogućnosti da dostavi snimke kamera video nadzora, imajući u vidu da se isti brišu nakon 30 dana.

- Kako je pribavljanje snimaka traženo već šestog dana od dana samog događaja, očigledno je da su nadležni organi svesno sačekali da prođe rok čuvanja snimaka, te nam nakon njegovog proteka dostavili odgovor. Takođe, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa i Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, neblagovremenim postupanjem na zahtev tužilaštva i nedostavljanjem snimaka kamera video nadzora su doprineli otežavanju dokazivanja činjeničnog stanja u ovoj pravnoj stvari - stoji u saopštenju.

Dalje se napominje da je tek nakon više upućenih zahteva i urgencije, Sektor unutršanje kontrole tek 23.07.2026. godine dostavio izveštaj sa svim izjavama prijavljenih policijskih službenika, s tim što, kao ni u prethodnim izveštajima nisu u potpunosti postupili po nalozima tužilaštva, pa tako, ni do današnjg dana, nisu dostavili odgovor po čijem nalogu je jedinica postupala i da li su policijski službenici nakon intervencije dostavili izveštaj o upotrebi sile.