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Evropol je jutros saopštio da je ažurirao lisu "najtraženijih u EU" i da je na nju dodao još 19 novih imena begunaca za kojima se traga zbog sumnje da su počinili zločine na štetu dece i starijih osoba.

- Devetnaestoro begunaca traženih zbog zločina protiv dece i starijih osoba nalazi se u fokusu novog apela EU za najtraženije osobe pokrenutog 12. novembra. Apel, koji sadrži slučajeve iz 14 zemalja, uključuje pojedince tražene zbog seksualne eksploatacije dece i prevare usmerene na starije osobe - navodi se u saopštenju Evropola. 

Radmila Nika
Poternica za Radmilom Foto: Europol

Na listi se ponovo našla i jedna žena iz Srbije, izvesna Radmila, NIka, za kojom traga Italija. Uz njenu fotografiju, na "javnoj poternici" navodi se da se ona sumnjiči za prevare i iznude nad osobama starijim od 60 godina.

- Visoka je 162 centimetra, ima braon oči. Rođena je 31. oktobra 1996. i osuđena na pet godina zatvora. Govori srpski jezik - navodi se u opisu.

Evropska mreža aktivnih timova za potragu za beguncima (ENFAST), koju podržava Evropol, pozvala je građane da ukoliko imaju informacije o njoj, kao i drugim beguncima, pomognu policiji da je pronađe.

- Ne prilazite traženoj osobi. Anonimno podelite svoje podatke sa vlastima putem veb stranice - navodi se na stranici "EU najtraženiji".

Ninoslava Jović
Ninoslava Jović Foto: Printscreen/EU Most Wanted, screenshot YT/Opsporing Verzoch

Podsetimo, pre desetak dana na listu najtraženijih evropskih begunaca za koje je čak ponuđena nagrada za informacije o njihovom hapšenju stavljeni su i Pink Panteri iz Srbije. Krajem oktobra, na toj stanici objavljene su fotografije Aleksandra Cenića (50), Aleksandra Stojiljkovića (50), Duška Dimitrijevića (50), Bratislava Stojanovića (41) i Ninoslave Jović (41), koji je sumnjiče da su  28. juna 2022. godine u Holandiji izveli neverovatnu pljačku na Evropskom sajmu likovnih umetnosti (TEFAF), tokom koje su odneli nakit čija je vrednost procenjena na oko 40 miliona evra.

Holandsko tužilaštvo, saopštilo je da nudi nagrade od 20.000 evra za "dojave" koje bi dovele do njihovog hapšenja. 

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