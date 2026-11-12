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Evropol je jutros saopštio da je ažurirao lisu "najtraženijih u EU" i da je na nju dodao još 19 novih imena begunaca za kojima se traga zbog sumnje da su počinili zločine na štetu dece i starijih osoba.

- Devetnaestoro begunaca traženih zbog zločina protiv dece i starijih osoba nalazi se u fokusu novog apela EU za najtraženije osobe pokrenutog 12. novembra. Apel, koji sadrži slučajeve iz 14 zemalja, uključuje pojedince tražene zbog seksualne eksploatacije dece i prevare usmerene na starije osobe - navodi se u saopštenju Evropola.

Poternica za Radmilom Foto: Europol

Na listi se ponovo našla i jedna žena iz Srbije, izvesna Radmila, NIka, za kojom traga Italija. Uz njenu fotografiju, na "javnoj poternici" navodi se da se ona sumnjiči za prevare i iznude nad osobama starijim od 60 godina.

- Visoka je 162 centimetra, ima braon oči. Rođena je 31. oktobra 1996. i osuđena na pet godina zatvora. Govori srpski jezik - navodi se u opisu.

Evropska mreža aktivnih timova za potragu za beguncima (ENFAST), koju podržava Evropol, pozvala je građane da ukoliko imaju informacije o njoj, kao i drugim beguncima, pomognu policiji da je pronađe.

- Ne prilazite traženoj osobi. Anonimno podelite svoje podatke sa vlastima putem veb stranice - navodi se na stranici "EU najtraženiji".

Ninoslava Jović Foto: Printscreen/EU Most Wanted, screenshot YT/Opsporing Verzoch

Podsetimo, pre desetak dana na listu najtraženijih evropskih begunaca za koje je čak ponuđena nagrada za informacije o njihovom hapšenju stavljeni su i Pink Panteri iz Srbije. Krajem oktobra, na toj stanici objavljene su fotografije Aleksandra Cenića (50), Aleksandra Stojiljkovića (50), Duška Dimitrijevića (50), Bratislava Stojanovića (41) i Ninoslave Jović (41), koji je sumnjiče da su 28. juna 2022. godine u Holandiji izveli neverovatnu pljačku na Evropskom sajmu likovnih umetnosti (TEFAF), tokom koje su odneli nakit čija je vrednost procenjena na oko 40 miliona evra.