NEKO JE MOGAO OZBILJNO DA STRADA! Haos izbio ispred REM-a dok je unutra bila sednica, muškarac koji je napadnut govorio o detaljima (VIDEO)
Jedan mladić je priveden nakon današnje tuče više osoba ispred zgrade u kojoj se nalazi REM, na Trgu Nikole Pašića.
Do napada je došlo tokom sednice u REM-u.
Mladić je u ruci imao nož, a po snimku vidi se da je neko mogao biti ozbiljno povređen u tuči.
Njega je savladalo više policajaca u Bezistanu.
Goran Tošić, koji je napadnut, rekao je za Informer da je snimao za TikTok lajv tokom sednice REM-a, i da je potom izašao jedan mladić iz haustora.
- Pogledao je i kao: "Ćaci". Ja rekoh dobro super, uperim kameru i kažem: "Pa dobro, ti si glasao za "trojku", svako ima pravo na svoje opredeljenje." I krenuo je tu da psuje majku ćacijevsku, da vređa porodicu i decu, i onda se odaljio i počeo da se breca. Kaže: "Šta je, hoćeš jedan na jedan da se pobijemo", ja sam rekao neću da se bijem, nemoj da me izazivaš, ne želim svađe i probleme - tvrdi on.
Čovek tvrdi da se mladić udaljio, i kaže da se posle 10 minuta zaleteo na njega.
- Shvatio sam da drži neki nož, i krenuo je u stomak da me ubode. Izbegao sam to i krenuo je da me juri oko stolova. Pokušavali su da ga smire, Vlada je pokušavao da ga smiri, međutim to nije uspelo. Drugi put je krenuo nožem u leđa. Zatim sam uhvatio sto, da ga udarim u glavu, međutim sapleo sam se. Kada sam bio na zemlji krenuo je nožem direktno u leđa - rekao je on.