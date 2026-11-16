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Jedan mladić je priveden nakon današnje tuče više osoba ispred zgrade u kojoj se nalazi REM, na Trgu Nikole Pašića.

Do napada je došlo tokom sednice u REM-u.

01:20 Koškanje ispred REM-a Izvor: Kurir

Mladić je u ruci imao nož, a po snimku vidi se da je neko mogao biti ozbiljno povređen u tuči.

Njega je savladalo više policajaca u Bezistanu.

Goran Tošić, koji je napadnut, rekao je za Informer da je snimao za TikTok lajv tokom sednice REM-a, i da je potom izašao jedan mladić iz haustora.

- Pogledao je i kao: "Ćaci". Ja rekoh dobro super, uperim kameru i kažem: "Pa dobro, ti si glasao za "trojku", svako ima pravo na svoje opredeljenje." I krenuo je tu da psuje majku ćacijevsku, da vređa porodicu i decu, i onda se odaljio i počeo da se breca. Kaže: "Šta je, hoćeš jedan na jedan da se pobijemo", ja sam rekao neću da se bijem, nemoj da me izazivaš, ne želim svađe i probleme - tvrdi on.

Foto: Printscreen/Informer

Čovek tvrdi da se mladić udaljio, i kaže da se posle 10 minuta zaleteo na njega.