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Jedan mladić je priveden nakon današnje tuče više osoba ispred zgrade u kojoj se nalazi REM, na Trgu Nikole Pašića.

Do napada je došlo tokom sednice u REM-u.

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Koškanje ispred REM-a Izvor: Kurir

Mladić je u ruci imao nož, a po snimku vidi se da je neko mogao biti ozbiljno povređen u tuči.

Njega je savladalo više policajaca u Bezistanu.

Goran Tošić, koji je napadnut, rekao je za Informer da je snimao za TikTok lajv tokom sednice REM-a, i da je potom izašao jedan mladić iz haustora.

- Pogledao je i kao: "Ćaci". Ja rekoh dobro super, uperim kameru i kažem: "Pa dobro, ti si glasao za "trojku", svako ima pravo na svoje opredeljenje." I krenuo je tu da psuje majku ćacijevsku, da vređa porodicu i decu, i onda se odaljio i počeo da se breca. Kaže: "Šta je, hoćeš jedan na jedan da se pobijemo", ja sam rekao neću da se bijem, nemoj da me izazivaš, ne želim svađe i probleme - tvrdi on.

Goran Tošić napad REM
Foto: Printscreen/Informer

Čovek tvrdi da se mladić udaljio, i kaže da se posle 10 minuta zaleteo na njega.

- Shvatio sam da drži neki nož, i krenuo je u stomak da me ubode. Izbegao sam to i krenuo je da me juri oko stolova. Pokušavali su da ga smire, Vlada je pokušavao da ga smiri, međutim to nije uspelo. Drugi put je krenuo nožem u leđa. Zatim sam uhvatio sto, da ga udarim u glavu, međutim sapleo sam se. Kada sam bio na zemlji krenuo je nožem direktno u leđa - rekao je on.

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