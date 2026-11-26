"ACU PSA" NA KUĆNOM PRAGU BRUTALNO LIKVIDIRALI "ZEMUNCI": Nino i Jure ga izrešetali iz "audija smrti"! Sarađivali, a kad se Ristić odmetnuo, oteli ga...
Aleksandar Ristić (24), poznat pod nadimkom "Aca Pas", ubijen je pre 24 godine u Beogradu.
Motiv vatrenog obračuna u naselju Kumodraž, u Stepeničkoj ulici kod broja 20, u kojem je ubijen Ristić, a teško ranjen Aleksandar Matić, najverovatnije je bio povezan sa trgovinom drogom, ocenjivali su tada upućeni u dešavanja u beogradskom podzemlju. To se i nameće kao logičan zaključak, s obzirom na to da su Ristić i Matić bili poznati policiji zbog poslova s drogom.
Kobne večeri, 25. novembra 2002, na stepeništu Ristićeve kuće u izgradnji u Stepeničkoj ulici, Ristić i njegov drug Matić su stajali. U jednom trenutku ulicom je prošao "audi 100", iz koga su zapucale ubice. Ristić je smrtno ranjen ostao da leži na stepenicama, dok je ranjeni Matić pobegao u obližnju ulicu, verovatno pokušavajući da dođe do svog "BMW"-a koji je tu parkirao. Prema nezvaničnim informacijama, u "audiju" su bila četvorica napadača koji su pucali iz "kalašnjikova" i "heklera".
Ubice su posle pucnjave pobegle Ulicom vojvode Stepe i ispred broja 461 zapalili "audi", u kome je nađeno spaljeno oružje iz koga je pucano na Ristića i Matića. Napadačima se posle toga gubi trag.
Pretpostavlja se da ih je u Ulici vojvode Stepe čekao saučesnik u automobilu za bekstvo. Policija je odmah blokirala kraj oko Stepeničke ulice, a u potrazi za ubicama učestvovali su i psi. Hitna pomoć je Ristića i Matića prevezla u Urgentni centar, ali je ubrzo po prijemu Ristić preminuo. Matić je operisan i preživeo je ovaj napad.
Ko je bio Aleksandar Ristić
Ristić je bio osuđivani narko-diler sa Karaburme. Kao mlad je počeo da se bavi dilovanjem droge i blisko je sarađivao sa "zemunskim klanom". Direktno je radio za "zemunca" Ninoslava Nina Konstantinovića. Međutim, Ristić je posle izvesnog vremena otkazao poslušnost Konstantinoviću i počeo da radi za sebe: Onda je 2001. godine kidnapovan i držan u jednom stanu pet dana, kada je od njegovih roditelja tražen otkup od 100.000 maraka. Svima je bilo jasno da je otmica bila delo "zemunskog klana".
Za ubistvo Ristića osuđeni su Konstantinović i Milan Jurišić Jure.
Konstatinoviću se gubi svaki trag 2003 godine. Osuđen je u odsustvu na ukupno 35 godina za različoza dela, ali se do danas o njemu ne zna ništa. Jurišić je osuđen na 34 godine i kaznu izdržava u "Zabeli".