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Aleksandar Ristić (24), poznat pod nadimkom "Aca Pas", ubijen je pre 24 godine u Beogradu.

Motiv vatrenog obračuna u naselju Kumodraž, u Stepeničkoj ulici kod broja 20, u kojem je ubijen Ristić, a teško ranjen Aleksandar Matić, najverovatnije je bio povezan sa trgovinom drogom, ocenjivali su tada upućeni u dešavanja u beogradskom podzemlju. To se i nameće kao logičan zaključak, s obzirom na to da su Ristić i Matić bili poznati policiji zbog poslova s drogom.

Kobne večeri, 25. novembra 2002, na stepeništu Ristićeve kuće u izgradnji u Stepeničkoj ulici, Ristić i njegov drug Matić su stajali. U jednom trenutku ulicom je prošao "audi 100", iz koga su zapucale ubice. Ristić je smrtno ranjen ostao da leži na stepenicama, dok je ranjeni Matić pobegao u obližnju ulicu, verovatno pokušavajući da dođe do svog "BMW"-a koji je tu parkirao. Prema nezvaničnim informacijama, u "audiju" su bila četvorica napadača koji su pucali iz "kalašnjikova" i "heklera".

Aleksandar Ristić Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Ubice su posle pucnjave pobegle Ulicom vojvode Stepe i ispred broja 461 zapalili "audi", u kome je nađeno spaljeno oružje iz koga je pucano na Ristića i Matića. Napadačima se posle toga gubi trag.

Pretpostavlja se da ih je u Ulici vojvode Stepe čekao saučesnik u automobilu za bekstvo. Policija je odmah blokirala kraj oko Stepeničke ulice, a u potrazi za ubicama učestvovali su i psi. Hitna pomoć je Ristića i Matića prevezla u Urgentni centar, ali je ubrzo po prijemu Ristić preminuo. Matić je operisan i preživeo je ovaj napad.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Ko je bio Aleksandar Ristić

Ristić je bio osuđivani narko-diler sa Karaburme. Kao mlad je počeo da se bavi dilovanjem droge i blisko je sarađivao sa "zemunskim klanom". Direktno je radio za "zemunca" Ninoslava Nina Konstantinovića. Međutim, Ristić je posle izvesnog vremena otkazao poslušnost Konstantinoviću i počeo da radi za sebe: Onda je 2001. godine kidnapovan i držan u jednom stanu pet dana, kada je od njegovih roditelja tražen otkup od 100.000 maraka. Svima je bilo jasno da je otmica bila delo "zemunskog klana".

Ninoslav Konstantinović Foto: Privatna arhiva

Za ubistvo Ristića osuđeni su Konstantinović i Milan Jurišić Jure.

Milan Jurišić Foto: Privatna Arhiva