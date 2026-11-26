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Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" savetovao je građanima da ne borave u naredna 24 časa u blizini mesta požara u kojem je izgorela prodavnica "Tehnomanije" na Novom Beogradu. U međuvremenu požar se ponovo aktivirao, ali je ubrzo ugašen.

Iz Instituta su naveli da je naročito važno da okolinu mesta požara izbegavaju dece, trudnica, već obolelih od respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja, poručili su iz Instituta.

Jutros u 5.05 vatrogasci su dobili poziv da je došlo do požara na adresi Agostina Neta 3. S obzirom na to da je reč o većem objektu, na teren su upućene dodatne vatrogasne snage.

1/6 Vidi galeriju Požar u prodavnici Tehnomanija u Bloku 70a u Novom Beogradu Foto: Kurir

Zvonimir Smrkulj, pomoćnik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, kaže da su prve ekipe zatekle požar u razbuktaloj fazi i da je ceo krovni deo objekta bio u požaru.

"Dok smo gasili ovaj požar, duvao je jak vetar, glavni otežavajući faktor. Ono što je nama olakšalo, što objekat nije imao susedne objekte. Bio je ceo u požaru, jedan deo smo uspeli da spasimo, uglavnom gde je bio magacinski prostor. Sam taj dim je vrlo toksičan i važno je da ga oborimo što pre da bismo smanjili paniku građana", naveo je Smrkulj.

Objekat je montažnog tipa, ima čelične konstrukcije sa sendvič panelima, zbog čega je za izgradnju i postavljanje neophodno ispuniti propisane tehničke uslove, uključujući i one koji se odnose na zaštitu od požara.

Dragan Stevanović, sudski veštak za elektrotehniku i požare, objašnjava da se, bilo da je reč o velikom ili malom poslovnom sistemu, prilikom projektovanja radi elaborat o zaštiti od požara i glavni projekat zaštite od požara.

"Ključna stvar je uraditi procenu rizika od nastanka požara, pa u zavisnosti od toga se projektuju i izvode pasivne mere zaštite od požara, izdvajaju se aktivne mere i stabilni sistem. Uvek je naglasak na zaštiti ljudstva", ističe Stevanović.

Požar je lokalizovan u devet sati, ali ekipe vatrogasaca ostale su na terenu da dežuraju.