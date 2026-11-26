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Šumari su pronašli telo nestale Tamare Škorić (39) u šumskom području kod nemačkog grada Murharta, istočno od vodopada Heršbah, čime je okončana višenedeljna potraga za njom.

Policija sa velikom verovatnoćom pretpostavlja da je reč o nestaloj ženi, a prema dosadašnjim saznanjima, smrt nije nastupila kao posledica krivičnog dela, piše Stuttgarter-zeitung.de.

Telo je pronađeno u sredu, u kasnim prepodnevnim satima. Policija veruje da se na tom mestu nalazilo već neko vreme, potvrdio je Robert Zilbe, portparol policijske uprave u Ahlenu.

Foto: Policija Baden Virtemberg

Tamara je nestala 10. novembra, nakon čega su je članovi porodice očajnički tražili. U potragu su bile uključene brojne policijske snage, ali i grupe dobrovoljaca koje su pretraživale pojedina područja uz pomoć pasa tragača. O njenom nestanku izveštavali su mediji širom Nemačke, dok su se članovi porodice obraćali javnosti i putem televizije.

Telo pronađeno van pretraživanog područja

Područje oko vodopada Heršbah, popularnog izletišta, policija je već početkom prošle nedelje detaljno pretražila u okviru velike akcije. Ipak, mesto na kojem su šumari pronašli telo nalazilo se nekoliko stotina metara izvan granice prethodno pretraženog područja.

Policija trenutno pretpostavlja da je reč o samoubistvu.

Foto: Policija Baden Virtemberg

"Imamo jasne pokazatelje koji upućuju na to", rekao je Zilbe.

U dalji postupak uključeno je i tužilaštvo, a policija je zatražila obdukciju koja bi trebalo da bude obavljena u četvrtak ili petak, kako bi se definitivno isključila mogućnost da je u smrt žene umešana druga osoba.

Tokom potrage mnogi ljudi delili su fotografije nestale Tamare na društvenim mrežama. Policija ih sada moli da ih uklone, iz poštovanja prema porodici preminule.