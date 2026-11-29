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Jordan Antonić, nekadašnji komandir straže u Okružnom zatvoru u Beogradu, otkrio je u intervjuu 2024. godine za Kurir televiziju kako je izgledalo služenje kazne u Centralnom zatvoru.

- Prvo sam radio u civilu šest meseci, ja sam bio sitan za tadašnje čuvare. Oni su bili kao aždaje, niko nije imao ispod 100 kg. CZ je najveća pritvorska jedinica u Evropi.

U podrumu ima 40 samica i 5 čučavaca. Sa druge strane ima igralište, odnosno mučilište, pod je bio crven tu. Tu su većinom bili državni neprijatelji. Kada sam ja ušao u CZ početkom osamdesetih, zatvoreniku se objasni da on nikakva državna prava nema. Niko nije smeo da progovori. Tek 1989. godine su davali papire i olovke da svako može da zapiše šta se dešava - ispričao je Jordan.

Foto: Kurir Televizija

Antonić je približio kako to izgleda kada zatvorenik tek dođe u Okružni zatvor u Beogradu, pa je izdvojio četiri klasifikacije zatvorenika.

- Prvi put kada dođeš. dobiješ samicu dva, tri dana. Onda ideš na istražno odeljenje, a potom toga na suđenje. Kada se to završi, ide se na izvršno odjeljenje. Beogradski kriminalci, da ne bi išli u Požarevac ako dobiju tri, četiri godine, oni su boravili tu da bi dobili godinu dana Padinske skele, zbog poseta najviše.

Ima profesionalaca kriminalaca, privredni (direktori), prevaranti i sitni džeparoši. Najviše su nam problema pravili sitni kriminalci. Iskusni znaju zbog čega su došli i samo čekaju da izađu. Teško je sa njima uopšte i doći u kontakt, oni ništa ne pričaju" - rekao je Antonić.

"Vuk Drašković je urlao u samici"

Bivši komandir CZ se tom prilikom prisetio i boravka Vuka Draškovića.

- Vuk Drašković je bio u samici, on je urlao tu, plakao je samo noću. Ujedale su ga stenice, a pacovi su izlazili iz kanalizacije. Titov špijun je najviše izdržao tu, ljudi tog statusa ne idu u grupne sobe. On je najviše izdržao u samici. Vuka niko nije pipnuo tamo - ispričao je Antonić.

Foto: Kurir

Antonić se dotakao i zakona koji vladaju unutar hladnih zidina, pa je rekao da postoje kriminalci koji prave svoje zakone unutar grupe u kojoj se nalaze.

- Kada se istraga završi, šalje se na sudsko odeljenje, kada se završi sudski proces, šalje se na izvršno odeljenje gde ima svaka soba po 20 pritvorenih lica. Ima tu svakakvog soja ljudi. Poznati kriminalci kao što su Ljubo, Arkan, Giška, i mnogi poznati, prilikom hapšenja i dovođenja u zatvor, određuju njihova pravila.

Znači pored naših pravila, oni postavljaju svoja ulična pravila. Kad se brava zaključa važe njihova pravila. Uglavnom su ubice sobne starešine. Sitni kriminalci slušaju njih i sva njihova naređenja. Zna se ko pere, ko čisti, neće ni da čitaju knjigu, nego im ti sitni kriminalci čitaju, a oni slušaju i to šta god im kažu, da li treba nekog da iseku, da podignu pobunu, sve -

Antonić je opisao i kako izgleda ćelija samice i koliko je zapravo klaustrofobična: "Tu nema svetla, sve je mrak. Samica ima dva metra, odnosno tri koraka u dužini i u širini korak i po. Spavalo se na dasci i umesto posteljine dobijala se ona stara vojnička prostirka. Još postoje te samice"

Zadnje streljanje u CZ

Antonić kaže da se čuvari "srode sa pritvorenicima", odnosno da razgovaraju i dele probleme. Prisetio se zatvorenika Ace Golije, koji je bio razlog da Antonićev kolega čuvar dobije slom živaca.

Foto: Finnbarr Webster Editorial / Alamy / Alamy / Profimedia

- Bio je kolega koji ga je čuvao, on je do poslednjeg dana pričao da to nije uradio. Aca Golijaje zadnji koji je streljan u CZ. Mi se srodimo sa zatvorenicima, kolega Cvetko je stalno radio sa njim. Aci nisu ništa javili da će ga streljati. Cvetku su javili da ga pripremi za streljanje.

On nije mogao da prelomi preko jezika uopšte. Cvetko mu je rekao 'Aco, hajmo da prošetamo'. Kako su izašli, tako su Acu zgrabila dvojica. Takvo je pravilo bilo, da ne sme da vidi ko ga vodi na streljanje. On je zajaukao i vikao 'Cvetko, ne daj me'. Cvetko je dobio nervni slom zbog toga i otišao u penziju, vriskao je i urlao do streljane. To je najstrašnije nešto, ja ne znam da li bih mogao da učestvujem u tome - zaključio je Antonić.

Kurir.rs

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