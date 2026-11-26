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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni su A.P. (2000) iz Beograda i M.P. (2000) iz Novog Sada zbog sumnje da su 11. novembra 2026. godine aktivirali i bacili eksplozivnu napravu - ručnu bombu na porodičnu kuću jednog biznismena u naselju Ledine, a potom deset dana kansnije bacili bombu i na kafić "Avenija" u naselju Braće Jerković.

- Osumnjičenima se na teret stavljaju po dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i po dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti - saopšteno je iz tužilaštva.

U stanu koji koristi M.P., kako se dodaje, pronađeno je i 850 grama opojne droge kanabis i 30 grama opojne droge kokain, kao i dve vagice za precizno merenje.

M.P. je na teret stavljeno i krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.