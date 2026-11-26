OTKRIVENO KO JE BACIO BOMBE NA KUĆU I KAFIĆ BIZNISMENA IZ BEOGRADA: Uhapšena dvojica muškaraca, oglasilo se tužilaštvo
- Uhapšeni su A.P. iz Beograda i M.P. iz Novog Sada zbog sumnje da su bacili ručnu bombu na kuću biznismena u Ledinama i na kafić 'Avenija' u Braće Jerković.
- Na teret im se stavljaju nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i izazivanje opšte opasnosti, a M.P. i neovlašćena proizvodnja i promet droge.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeni su A.P. (2000) iz Beograda i M.P. (2000) iz Novog Sada zbog sumnje da su 11. novembra 2026. godine aktivirali i bacili eksplozivnu napravu - ručnu bombu na porodičnu kuću jednog biznismena u naselju Ledine, a potom deset dana kansnije bacili bombu i na kafić "Avenija" u naselju Braće Jerković.
- Osumnjičenima se na teret stavljaju po dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i po dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti - saopšteno je iz tužilaštva.
U stanu koji koristi M.P., kako se dodaje, pronađeno je i 850 grama opojne droge kanabis i 30 grama opojne droge kokain, kao i dve vagice za precizno merenje.
M.P. je na teret stavljeno i krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.