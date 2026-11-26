Hronika
POLICIJA MU DOŠLA NA VRATA ZBOG PRIJAVE ZA NASILJE U PORODICI, ON NASRNUO I NA NJIH: Uhapšen muškarac (29) iz Varvarina
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. V. (29) iz Varvarina, zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Kako se sumnja, on je prilikom intervencije policije po prijavi nasilja u porodici naneo telesne povrede dvojici policijskih službenika.
Osumnjičenom su izrečene i hitne mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koje podrazumevaju privremeno udaljenje iz stana i zabranu kontaktiranja žrtve i prilaska.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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