Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. V. (29) iz Varvarina, zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, on je prilikom intervencije policije po prijavi nasilja u porodici naneo telesne povrede dvojici policijskih službenika.

Osumnjičenom su izrečene i hitne mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koje podrazumevaju privremeno udaljenje iz stana i zabranu kontaktiranja žrtve i prilaska.