"BRAT MU UBIJEN KADA JE POKUŠAO DA GA ZAŠTITI, A SAD JE I ON STRADAO" Porodica Filić za 6 godina ostala bez oba sina, tuga okovala Veliku Planu
- Porodicu Filić iz Velike Plane pogodila je nova tragedija: Andrija je stradao od strujnog udara, a iza sebe je ostavio trudnu partnerku i dete koje nije upoznao.
- Njegovi roditelji Nenad i Ljubinka za šest godina ostali su bez oba sina, jer je Stefan ranije ubijen dok je pokušavao da zaštiti mlađeg brata.
- Komšije i poznanici kažu da je porodica potpuno slomljena, a u mestu vlada tuga i neverica.
Ne postoje reči kojima bi se mogla opisati bol kroz koju prolaze roditelji Nenad i Ljubinka Filić. Nakon što su pre šest godina ostali bez starijeg sina Stefana, koji je brutalno ubijen kada je pokušao da zaštiti mlađeg brata, porodicu je zadesila nova tragedija. Andrija je nastradao od strujnog udara, a iza sebe je ostavio trudnu partnerku i dete koje nije dočekao da upozna.
Velika Plana zavijena je u crno nakon vesti o smrti Andrije Filića, mlađeg sina porodice koja je već jednom prošla kroz nezamisliv gubitak. Tuga i neverica uvukle su se među njihove komšije, prijatelje i poznanike, koji ne mogu da pronađu reči kojima bi opisali ono što se dogodilo porodici Filić.
Njihovi roditelji, Nenad i Ljubinka, za samo šest godina ostali su bez oba sina. Najpre su izgubili Stefana, mladića koji je život dao braneći svog mlađeg brata, a sada je i Andrijin život iznenada ugašen, i to u trenutku kada je pred sobom imao toliko planova i razloga za sreću.
Komšije porodice Filić kažu da su svi potreseni i da im je teško da poveruju da se ovakva tragedija ponovo dogodila ljudima koji su već prošli kroz toliko bola.
- Ne postoje reči utehe za ovakvu tugu. Dva brata, dva junaka, za samo šest godina. Neka počiva u miru zajedno sa svojim bratom. Ovo je zaista previše tuge za jednu porodicu. Čovek ne zna šta bi rekao, kako da im priđe i kako da im pruži utehu kada znate da su izgubili ono najvrednije što su imali - priča jedna od komšinica za Kurir.
Kako dodaje, roditelji su potpuno slomljeni i teško je i zamisliti kroz šta prolaze nakon svega što ih je zadesilo.
- Njihovi roditelji su potpuno van sebe. Za šest godina ostali su bez dvojice sinova. Jedan je ubijen kada je stao u odbranu svog mlađeg brata Andrije. I to su jedva preživeli, ali su nekako pronašli snagu u drugom sinu i trudili se da nastave dalje. A sada su i njega izgubili. Čula sam da je nastradao od strujnog udara. Velika tuga, a trebalo je uskoro da postane otac. Tome se mnogo radovao. Ta vest da će dobiti dete držala ih je zajedno i davala im snagu posle prethodne tragedije. Svi smo se nadali da će konačno doći neki lepši dani za njih, ali ih je zadesila nova nesreća - kaže sagovornica.
Prema rečima ljudi iz njihovog okruženja, Andrija se radovao novom životnom poglavlju i dolasku bebe. Vest da će postati otac bila je velika sreća za njega, ali i za njegove roditelje, koji su se nadali da će uz unuče ponovo imati razlog za osmeh i radost.
Umesto toga, porodica se ponovo suočila sa najtežim mogućim gubitkom.
Stefan ubijen jer je branio brata
Tog kobnog 2. februara 2020. godine Srbiju je potresla vest o brutalnom ubistvu osamnaestogodišnjeg Stefana Filića iz Velike Plane. Mladić je preminuo nakon što je brutalno pretučen ispred diskoteke "Brodolom", gde je prethodno bio sa svojim mlađim bratom Andrijom i njegovim drugom.
Tragedija se dogodila oko četiri sata ujutru. Trojica mladića nasrnula su na Andrijinog druga, a kada je Stefan video šta se događa, bez razmišljanja je stao između napadača i dečaka koje su tukli.
Pokušavao je da smiri situaciju i spreči sukob, ali su se nasilnici tada ustremili na njega. Brutalno su ga pretukli, a koban je bio udarac nogom u glavu dok je ležao na zemlji.
Stefan je zadobio teške povrede glave i oštećenje centralnog nervnog sistema. Lekari su se borili za njegov život, ali je, nakon gotovo 30 sati provedenih u komi, preminuo.
- Bio je maturant Ekonomske škole, odličan učenik, vredan i vaspitan mladić koji je planirao da upiše Elektrotehnički fakultet. Voleo je porodicu, pomagao ocu u poslu i bio poznat kao neko ko nikada nije okretao glavu od nepravde. Za njegovu smrt odgovarala su trojica mladića. Nikola Bojović pravosnažno je osuđen na 15 godina zatvora, Mitar Pandurević na tri godine, dok je Predrag Stoiljković osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja - podseća izvor.
Potresna pesma Zvezdane Krstić posvećena Stefanu i Andriji Filiću.
- Mojim dragim prijateljima Filićima najiskrenije saučešće u bolu... Još sam u neverici. Ne postoje reči utehe, ali nek znaju da smo svi uz njih srcem i dušom - napisala je ona u objavi na društvenim mrežama, ispod čega je ostavila reči potresne pesme.
(Posvećeno Stefanu i Andriji Filiću)
Zar ih, Gospode, toliko voliš,
ne haješ za neprebolom još svežim?
Zar ih ovako držiš među najvernijim,
pa ih kušaš bolom i od težeg težim?
Mi smrtnici, od tuge se lomimo,
Tvoje tajne jedva da slutimo.
Al' Ti jedini sve puteve znaš,
i svakoj duši večni pokoj daš.
Zavladalo zlo, davno ja to shvatih,
i za vojske nebeske, jasno si ih hteo.
Al' zar je na nebu toliko anđela palih
te si s ovog sveta dva krila uzeo?
Oprosti mi, Bože, što se ljutim,
što pred Tvojom voljom pitanja slutim.
Što Te u bolu, za razlog molim,
a ipak Te, Gospode, beskrajno volim.
Još prvog sina prebolela nije,
još joj rana stara u grudima bije.
Još mu ime šapće, još mu sveću pali,
a već ste joj i drugog u večnost poslali.
Zar je otac morao sudbu tu da gleda,
da mu smrt i drugog sina uzima?
Na rukama svojim dušu njegovu da Ti preda,
dok mu se nad glavom nebo ne otima?
A šta će biti s ljubom, što pod srcem nosi
čedo koje očev zagrljaj ne spozna?
Ni otac neće sina na grudima grejati,
niti će sin za očevu ruku da dozna.
Kad jednom upita za lice očevo,
ko će mu dočarati oka njegovog sjaj?
Ko će mu kazati da je bio voljen,
da mu je otac otiš'o u raj?
Mene duša boli dok stihove pišem,
a njihovu tugu ni slutiti ne smem.
Majci, ocu, ljubi, tetki, svakom ko ga voli,
Ti podari snage da izdrže boli.
Sad se nad zemljom otvorila nebeska ta vrata,
Stefan dočekuje raširenih ruku, voljenoga brata.
Posle dugog čekanja u nebeskoj samoći...
dva se brata zagrliše u zemaljskoj noći.
Nek' im Tvoje nebo bude dom od mira,
nek' im Tvoja milost oreolom kiti glave.
A onima dole, što ih suzom prate,
podari utehu - dok se ne sastave.
Zvezdana Krstić