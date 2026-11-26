Potresna pesma Zvezdane Krstić posvećena Stefanu i Andriji Filiću.

- Mojim dragim prijateljima Filićima najiskrenije saučešće u bolu... Još sam u neverici. Ne postoje reči utehe, ali nek znaju da smo svi uz njih srcem i dušom - napisala je ona u objavi na društvenim mrežama, ispod čega je ostavila reči potresne pesme.

(Posvećeno Stefanu i Andriji Filiću)

Zar ih, Gospode, toliko voliš,

ne haješ za neprebolom još svežim?

Zar ih ovako držiš među najvernijim,

pa ih kušaš bolom i od težeg težim?

Mi smrtnici, od tuge se lomimo,

Tvoje tajne jedva da slutimo.

Al' Ti jedini sve puteve znaš,

i svakoj duši večni pokoj daš.

Zavladalo zlo, davno ja to shvatih,

i za vojske nebeske, jasno si ih hteo.

Al' zar je na nebu toliko anđela palih

te si s ovog sveta dva krila uzeo?

Oprosti mi, Bože, što se ljutim,

što pred Tvojom voljom pitanja slutim.

Što Te u bolu, za razlog molim,

a ipak Te, Gospode, beskrajno volim.

Još prvog sina prebolela nije,

još joj rana stara u grudima bije.

Još mu ime šapće, još mu sveću pali,

a već ste joj i drugog u večnost poslali.

Zar je otac morao sudbu tu da gleda,

da mu smrt i drugog sina uzima?

Na rukama svojim dušu njegovu da Ti preda,

dok mu se nad glavom nebo ne otima?

A šta će biti s ljubom, što pod srcem nosi

čedo koje očev zagrljaj ne spozna?

Ni otac neće sina na grudima grejati,

niti će sin za očevu ruku da dozna.

Kad jednom upita za lice očevo,

ko će mu dočarati oka njegovog sjaj?

Ko će mu kazati da je bio voljen,

da mu je otac otiš'o u raj?

Mene duša boli dok stihove pišem,

a njihovu tugu ni slutiti ne smem.

Majci, ocu, ljubi, tetki, svakom ko ga voli,

Ti podari snage da izdrže boli.

Sad se nad zemljom otvorila nebeska ta vrata,

Stefan dočekuje raširenih ruku, voljenoga brata.

Posle dugog čekanja u nebeskoj samoći...

dva se brata zagrliše u zemaljskoj noći.

Nek' im Tvoje nebo bude dom od mira,

nek' im Tvoja milost oreolom kiti glave.

A onima dole, što ih suzom prate,

podari utehu - dok se ne sastave.

Zvezdana Krstić