BRAT VLASNIKA ALTA BANKE ULAZIO U TREZOR I IZNOSIO EVRE: Oglasilo se tužilaštvo i otkrilo za šta se sumnjiči uhapšeni Dubravko Macura
- U nastavku istrage protiv ljudi povezanih sa Alta bankom uhapšeni su Dubravko Macura, J.P. i T.B. zbog sumnje na zloupotrebu položaja u pomaganju.
- Tužilaštvo navodi da je Macura neovlašćeno ulazio u trezor i iznosio gotovinu u evrima, koju je predavao Davoru Macuri.
- Sumnja se i na fiktivne naloge za uplatu pazara, preko kojih je Davoru Macuri pribavljena korist od 45,5 milijardi dinara.
U nastavku istrage protiv odgovornih lica i zaposlenih u „Alta banci“ a.d., po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal policijski službenici UKP, SBPOK, Odeljenje za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala izvršili su pretrese i uhapsili D.M., zaposlenog u „Alta banci“ a.d. na mestu specijalnog savetnika operativno-tehničkih poslova, logistike, imovine i bezbednosti, J.P., zaposlenu na poslovima blagajnika u „Alta Banci” a.d. i T.B., odgovorno lice - direktorku privrednog društva „Alta group“ d.o.o. Beograd, potvrđeno je iz ovog tužilaštva.
Kako se navodi, oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju.
Među uhapšenim je, kako je Kurir pisao i Dubravko Macura, brat vlasnika ALTA banke Davora Macure, koji je uhapšen početkom novembra zbog sumnje da je nezakonito prisvojio oko 390 miliona evra.
- Osumnjičenom D.M. se stavlja na teret da je neovlašćeno ulazio u depo trezora „Alta banke“ iz kog je protivpravno iznosio gotov novac u evrima, a zatim ga predavao osumnjičenom Davoru Macuri - saopšteno je iz JTOK.
Osumnjičenoj T.B. se stavlja na teret da je sačinjavala i davala naloge zaposlenima u „Alta group“ d.o.o. Beograd da sačine i realizuju fiktivne naloge za uplatu pazara, kao i naloge za uplatu novca na račun Davora Macure neistinite sadržine, koji nemaju pokriće u gotovom novcu, na osnovu kojih je J.P. vršila uplate novca na račun privrednog društva „Alta group“ d.o.o. Beograd.
- Ovako uplaćeni novac transferisan je, kako se sumnja, na privatni račun Davora Macure u „Alta banci“ a.d. Na taj način su pribavili protivpravnu imovinsku korist osumnjičenom Davoru Macuri u iznosu od 45.556.596.250,00 dinara na štetu „Alta banka“ a.d. i povezanih pravnih lica - dodaje se u saopštenju tužilaštva i navodi da će osumnjičeni po isteku zakonskog zadržavanja u trajanju od 48 sati biti saslušani u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.