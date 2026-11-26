Slušaj vest

U nastavku istrage protiv odgovornih lica i zaposlenih u „Alta banci“ a.d., po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal policijski službenici UKP, SBPOK, Odeljenje za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala izvršili su pretrese i uhapsili D.M., zaposlenog u „Alta banci“ a.d. na mestu specijalnog savetnika operativno-tehničkih poslova, logistike, imovine i bezbednosti, J.P., zaposlenu na poslovima blagajnika u „Alta Banci” a.d. i T.B., odgovorno lice - direktorku privrednog društva „Alta group“ d.o.o. Beograd, potvrđeno je iz ovog tužilaštva.

Kako se navodi, oni su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju.

Među uhapšenim je, kako je Kurir pisao i Dubravko Macura, brat vlasnika ALTA banke Davora Macure, koji je uhapšen početkom novembra zbog sumnje da je nezakonito prisvojio oko 390 miliona evra.

Davor Macura Foto: Alta banka

- Osumnjičenom D.M. se stavlja na teret da je neovlašćeno ulazio u depo trezora „Alta banke“ iz kog je protivpravno iznosio gotov novac u evrima, a zatim ga predavao osumnjičenom Davoru Macuri - saopšteno je iz JTOK.

Osumnjičenoj T.B. se stavlja na teret da je sačinjavala i davala naloge zaposlenima u „Alta group“ d.o.o. Beograd da sačine i realizuju fiktivne naloge za uplatu pazara, kao i naloge za uplatu novca na račun Davora Macure neistinite sadržine, koji nemaju pokriće u gotovom novcu, na osnovu kojih je J.P. vršila uplate novca na račun privrednog društva „Alta group“ d.o.o. Beograd.