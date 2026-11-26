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Porodica Filić Foto: Privatna Arhiva

Porodica Filić iz Velike Plane ponovo je zavijena u crno. Nakon što su u februaru 2020. godine izgubili Stefana, osamnaestogodišnjaka koji je brutalno ubijen dok je pokušavao da zaštiti mlađeg brata, roditelje Nenada i Ljubinku zadesila je nova tragedija. Njihov mlađi sin Andrija preminuo je od posledica strujnog udara, a opštinsko veće opštine Velika Plana donelo je odluku da se petak, 27. novembar 2026. godine,proglasi Danom žalosti na teritoriji opštine, povodom njegove tragične smrti.

Posebno je potresna činjenica da je Andrija trebalo uskoro da postane otac. Sa partnerkom je čekao sina, čemu se, prema rečima ljudi iz njihovog okruženja, neizmerno radovao. Umesto da se pripremaju za dolazak unučeta i novo životno poglavlje, njegovi roditelji sada ponovo oplakuju dete.

Koliko je porodica Filić bila slomljena nakon Stefanovog ubistva, svedoči i ranija ispovest njegove majke Ljubinke za Kurir, u kojoj je govorila o šest godina bola, nepravde i života bez sina.

- Šest godina je prošlo od dana kada mi je ubijeno dete ni krivo ni dužno! Šest godina od kad je ugašen jedan mladi život bez ikakvog povoda i razloga, bez ikakvog opravdanja. Ta težina koju nosim nije samo bol, to je razaranje duše, proključala krv u mojim ustima i nečujni krik što para nebo. Htela bih da vrištim, da urlam, da rušim, a opet stojim u tišini, poražena i ponižena, slomljena i prazna - ovim rečima za Kurir počela je svoju potresnu ispovest Ljubinka Filić.

"Moje dete je pod zemljom"

Stefan Filić preminuo je nakon što je 2. februara 2020. godine brutalno pretučen ispred diskoteke "Brodolom" u Velikoj Plani. Trojica napadača najpre su nasrnula na njegovog mlađeg brata i njegovog druga, nakon čega se Stefan umešao pokušavajući da ih zaštiti i razdvoji nasilnike. Od zadobijenih povreda preminuo je narednog dana.

Stefan Filić Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Za njegovu smrt osuđena su trojica mladića. Nikola Bojović pravosnažno je osuđen na 15 godina zatvora, Mitar Pandurević na tri godine zbog učestvovanja u tuči, dok je Predrag Stoiljković osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.

Ljubinka je tada govorila o tome koliko je teško živeti sa saznanjem da njenog deteta više nema, dok oni koji su odgovorni za njegovu smrt nastavljaju svoje živote.

- Šest godina živim bez deteta, a ubice i njihovi roditelji bez stida, bez savesti i kajanja. I to nije bila nesreća ili tragičan događaj, već teško ubistvo za koje pa skoro da niko nije odgovarao, jer šta je 15 godina, dve godine i osam meseci, tri godine?! To su samo brojke i vreme koje će brzo proći i oni će doći svojim porodicama. A ja? Ostala sam ovde, da nosim bol i nepravdu, da ih gledam kako žive, kako hodaju slobodno, kako se raduju? Moje dete je pod zemljom, a ja sam nemoćna da išta promenim i upravo je to moja kazna - da dišem, da gledam svet, a da ga on više ne vidi - rekla je neutešna majka.

U svojoj ispovesti nije krila ni ogorčenje zbog ponašanja porodica osuđenih, za koje je smatrala da nisu pokazale dovoljno kajanja zbog tragedije koja ih je zadesila.

- Ostala sam ovde da nosim nepravdu, kao da je moje dete nekog ubilo, a ne oni njega. Boli me njihova nesavesnost, njihova arogancija i njihove laži. Bole i njihovi nesavesni roditelji koji su vaspitali ruke da ubiju i umesto priznanja da su im deca nasilna i bezobzirna za druge oko sebe, bez trunke ljudskosti, empatije ili kajanja, nastavljaju svoje živote pokušavajući da im još olakšaju. Obiće im se o glavu, nadam se jednog dana svi napori, jurnjave, plaćanja skupih i pokvarenih advokata, veze sa mutnim ljudima da bi došli do njih, a upravo će im to prirediti ta ista njihova deca čim budu u prilici - kazala je Ljubinka.

"Suđenje se pretvorilo u farsu"

Posebno teško bilo joj je da govori o sudskom postupku i presudama, za koje je smatrala da nisu donele pravdu njenom sinu. Svaki odlazak na suđenje, kako je tada isticala, predstavljao je novo suočavanje sa tragedijom koju porodica nikada nije uspela da preboli.

Stefan Filić Foto: Privatna Arhiva

- Moje dete nema ništa - ni glas, ni šansu, ni pravdu, ono je pod zemljom. Suđenje koje je trebalo da donese istinu i pravdu, i bar nas malo umiri, donelo je novu traumu i pretvorilo se u farsu. Godine razvlačenja procesa, kazne na kraju koje su postala uvreda, i to ne samo za mene i moju porodicu, već za sam pojam pravde, šalju jasnu poruku da život mladog i nedužnog čoveka ne vredi ništa i da ovakve presude ne štite žrtvu, već ohrabruju nasilnike - tvrdila je Ljubinka.

Ona je tada govorila i o odluci Apelacionog suda iz maja 2024. godine, kojom su kazne za dvojicu optuženih ublažene, a delo Mitra Pandurevića prekvalifikovano.

- I evo posle šest godina nemerljivog bola zbog gubitka deteta, nema olakšanja. Ne napušta nas ni bol, ni bes zbog nepravde koja nam je naneta od lokalnih nasilnika, kabadahija koji su, kako smo kasnije saznali, ordinirali po gradu uvek čoporativno, jer tad su bili najjači. Posebnu težinu našoj boli dao je Apelacioni sud koji je u maju 2024. doneo odluku kojom je poništio i poslednje ostatke pravde, čak i pored nadljudskog napora tužilaštva da ih maksimalno skloni sa ulice, protivpravnim smanjenjem kazni i promenom pravne kvalifikacije dela za jednog od optuženih, konkretno Mitra Pandurevića, Apelacioni sud je poslao poruku da je ubistvo moguće relativizovati ako se dovoljno dugo čeka - rekla je naša sagovornica.

braća Filić Foto: Facebook

"Obezvređen život našeg sina"

Ljubinka je posebno isticala da je porodicu najviše bolelo to što je, kako je smatrala, tokom sudskog postupka zanemareno ono što se zaista dogodilo kobne noći.