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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zajedno sa policijskim službenicima Odeljenja za posebne akcije, otkrili su ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u okolini Sopota i zaplenili oko 300 kilograma ove opojne droge u sirovom stanju.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje kod Sopota zbog uzgoja marihuane Foto: Mup

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšen je K. M. (34).

Policija je zatekla osumnjičenog u kući u kojoj se nalazila ilegalna laboratorija i u tri odvojene prostorije pronašla oko 500 biljaka za koje se sumnja da je opojna droga marihuana, ukupne težine oko 300 kilograma, kao i uređaje za uzgoj ove opojne droge u veštačkim uslovima.

00:44 Hapšenje u Beogradu zbog uzgoja marihuane Izvor: MUP