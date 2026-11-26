Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas, 26. novembra, oko 13.15 časova na lokalitetu Golać kod Novog Pazara, a tri osobe su povređene.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, tri osobe koje su povređene su iz okolnih sela. Dve osobe iz sela Ramoševo zadobile su teške telesne povrede, dok je jedna osoba iz sela Arapoviće prošla sa lakšim povredama.

Za sada nema više informacija o tome kako je došlo do ove saobraćajne nezgode, niti pod kojim okolnostima su se učesnici našli na mestu događaja.

Prema rečima očevica, sudarili su se džip i "golf", koji je od siline udara sleteo van kolovoza.

Pripadnici hitnih službi odmah su izašli na lice mesta, policija obavlja uviđaj, a u toku je istraga iz kojih razloga se nezgoda dogodila.

Očekuju se zvanične informacije nadležnih službi o svim okolnostima ove nezgode, kao i o zdravstvenom stanju povređenih.