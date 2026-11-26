Slušaj vest

Aleks Korać, starleti koja je zbog pokušaja da ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića eksplicitnim snimcima osuđena u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 meseci zatvora, ukinut je kućni pritvor i skinuta nanogica, saznaje Kurir u sudu! Kako je Kurir pisao, transrodna starleta je pre mesec dana iz pritvora u kom je provela 13 meseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

- Aleks Korać je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkrio je naš izvor.

1/5 Vidi galeriju Pokušala da ucenjuje Vujadina Savića Foto: Printscreen Instagam

Inače, kako je Kurir pisao, Korać je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića ali oni nisu želeli da iznose bilo kakve detalje niti da potvrde naša saznanja jer je, kako su naveli, "suđenje bilo zatvoreno za javnost".

- Razumem interesovanje medija i javnosti za ovaj predmet. Imajući u vidu da je javnost odlukom suda bila isključena sa glavnog pretresa, kao branilac Aleks Korać dužan sam da tu odluku poštujem. Isključenje javnosti ne znači samo da mediji i građani ne mogu prisustvovati glavnom pretresu, već podrazumeva i obavezu prisutnih da kao tajnu čuvaju ono što su na glavnom pretresu saznali. Upravo iz tog razloga neću iznositi činjenice, komentarisati izvedene dokaze niti govoriti o pojedinostima sa glavnog pretresa - kaže advokat Nemanja Govedarica za Kurir i dodaje da "smatram da je u ovakvim predmetima, bez obzira na pažnju koju izazivaju u javnosti, posebno važno sačuvati privatnost i dostojanstvo svih učesnika u postupku".

- Profesionalna odgovornost advokata ogleda se ne samo u tome da zna šta i kada treba da kaže, već i u tome da zna kada je, poštujući zakon i etiku svoje profesije, dužan da ne govori - dodaje Govedarica.

Starleta, koja se u središtu pažnje našla pošto je uhapšena zbog sumnje da je pokušala snimcima da ucenjuje Vujadina Savića, podsetimo, pre nekoliko dana je objavila fotograije na Instagramu na kojima pozira u liftu. U to vreme i dalje je boravila u kućnom pritvoru s nanogicom.

1/6 Vidi galeriju Aleks Korać i Vujadin Savić Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Printscreen

Izvor Kurira, podsetimo, ispričao je za Kurir da je tokom boravka iza rešetaka Aleks Korać bila u samici.

- S obzirom na specifičnu situaciju u ovom slučaju, ona nije boravila u grupnoj muškoj sobi, već je vreme provodila sama u ćeliji, a čak i tokom dnevnih aktivnosti u Centralnom zatvoru nije mešana sa drugim pritvorenicima - otkrio je naš sagovornik.