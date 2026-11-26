KURIR SAZNAJE! STARLETI KOJA JE POKUŠALA DA UCENJUJE VUJADINA SAVIĆA SKINUTA NANOGICA: Aleks Korać bivšem fudbaleru pretila snimcima, 13 meseci provela u samici
- Aleks Korać je ukinut kućni pritvor i skinuta joj je nanogica, nakon što je osuđena na 14 meseci zatvora zbog pokušaja ucene Vujadina Savića eksplicitnim snimcima.
- Prethodno je provela 13 meseci u pritvoru, a prema navodima izvora vreme je u Centralnom zatvoru provodila sama u ćeliji.
Aleks Korać, starleti koja je zbog pokušaja da ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića eksplicitnim snimcima osuđena u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 meseci zatvora, ukinut je kućni pritvor i skinuta nanogica, saznaje Kurir u sudu! Kako je Kurir pisao, transrodna starleta je pre mesec dana iz pritvora u kom je provela 13 meseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.
- Aleks Korać je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkrio je naš izvor.
Inače, kako je Kurir pisao, Korać je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića ali oni nisu želeli da iznose bilo kakve detalje niti da potvrde naša saznanja jer je, kako su naveli, "suđenje bilo zatvoreno za javnost".
- Razumem interesovanje medija i javnosti za ovaj predmet. Imajući u vidu da je javnost odlukom suda bila isključena sa glavnog pretresa, kao branilac Aleks Korać dužan sam da tu odluku poštujem. Isključenje javnosti ne znači samo da mediji i građani ne mogu prisustvovati glavnom pretresu, već podrazumeva i obavezu prisutnih da kao tajnu čuvaju ono što su na glavnom pretresu saznali. Upravo iz tog razloga neću iznositi činjenice, komentarisati izvedene dokaze niti govoriti o pojedinostima sa glavnog pretresa - kaže advokat Nemanja Govedarica za Kurir i dodaje da "smatram da je u ovakvim predmetima, bez obzira na pažnju koju izazivaju u javnosti, posebno važno sačuvati privatnost i dostojanstvo svih učesnika u postupku".
- Profesionalna odgovornost advokata ogleda se ne samo u tome da zna šta i kada treba da kaže, već i u tome da zna kada je, poštujući zakon i etiku svoje profesije, dužan da ne govori - dodaje Govedarica.
Starleta, koja se u središtu pažnje našla pošto je uhapšena zbog sumnje da je pokušala snimcima da ucenjuje Vujadina Savića, podsetimo, pre nekoliko dana je objavila fotograije na Instagramu na kojima pozira u liftu. U to vreme i dalje je boravila u kućnom pritvoru s nanogicom.
Izvor Kurira, podsetimo, ispričao je za Kurir da je tokom boravka iza rešetaka Aleks Korać bila u samici.
- S obzirom na specifičnu situaciju u ovom slučaju, ona nije boravila u grupnoj muškoj sobi, već je vreme provodila sama u ćeliji, a čak i tokom dnevnih aktivnosti u Centralnom zatvoru nije mešana sa drugim pritvorenicima - otkrio je naš sagovornik.
Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, bivši fudbaler i suprug glumice Mirke Vasiljević prijavio je Aleks Korać pošto je od njega tražila 50.000 evra da ne objavi njihove eksplicitne snimke. Vujadin Savić, kako je Kurir pisao, saslušan je kao svedok u tužilaštvu i on je tada, navodno, potvrdio da poznaje Korać i da je pokušala da ga uceni. Navodno, govorio je o pritiscima kojima je bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.