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Viši sud u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije izdao je naredbu za raspisivanje poternice za bivšim rukometašem Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor do 30 dana.

- Rešenjem Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije protiv osumnjičenog V.M. određen pritvor u trajanju od 30 dana. Takođe, izdata je naredba za raspisivanje poternice - potvrđeno je za Kurir. Pritvor je Mandiću određen zbog opasnosti od bekstva, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke.

- Ukazala bih Vam da u skladu Zakonikom o krivičnom postupku, poternicu raspisuje policija - navela je portparol suda.

Više javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije saopštilo je danas da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Mandića, vlasnika i odgovornog lica u privrednom društvu „Manco plus“ d.o.o. Beograd, zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.