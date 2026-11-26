VLADIMIRU MANDIĆU ODREĐEN PRITVOR I IZDAT NALOG ZA RASPISIVANJE POTERNICE: Bivši rukometaš nije pronađen na adresi, evo za šta se sumnjiči
- Viši sud u Nišu odredio je Vladimiru Mandiću pritvor do 30 dana i izdao naredbu za raspisivanje poternice.
- Tužilaštvo ga sumnjiči za zloupotrebu položaja odgovornog lica, kao vlasnika i odgovornog lica u firmi 'Manco plus' d.o.o. Beograd.
Viši sud u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije izdao je naredbu za raspisivanje poternice za bivšim rukometašem Vladimirom Mandićem i odredio mu pritvor do 30 dana.
- Rešenjem Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije protiv osumnjičenog V.M. određen pritvor u trajanju od 30 dana. Takođe, izdata je naredba za raspisivanje poternice - potvrđeno je za Kurir. Pritvor je Mandiću određen zbog opasnosti od bekstva, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke.
- Ukazala bih Vam da u skladu Zakonikom o krivičnom postupku, poternicu raspisuje policija - navela je portparol suda.
Više javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije saopštilo je danas da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Mandića, vlasnika i odgovornog lica u privrednom društvu „Manco plus“ d.o.o. Beograd, zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
- Imajući u vidu da osumnjičeni V.M. 24. novembra nije pronađen Više javno tužilaštvo u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je dana 25. novembra protiv V.M. podnelo predlog da mu se odredi pritvor i za njim raspiše poternica, na osnovu kog predloga je Viši sud u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije doneo rešenje kojim je osumnjičenom određen pritvor . Takođe, za osumnjičenim V.M. je raspisana poternica - navodi se u saopštenju tužilaštva.